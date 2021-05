Sin seguridad social taxistas de la región del Valle de Orizaba, menos seguro de vida

Un promedio de 385 taxistas de la región del Valle de Orizaba, no cuentan con seguridad social, menos con seguro de vida, en un oficio que se ha convertido en una de los más peligrosos.



En Orizaba, el representante de los taxistas de Grito, Jairo Guarneros Sosa, dijo que el riesgo que enfrentan al ejercer su función, se da en el momento en que suben a una persona para brindarle un servicio, pues al no conocerlo, pudieran estar subiendo a un asaltante.



Muchos de los trabajadores del volante pasan más de ocho horas sentados en un vehículo, padeciendo de altas temperaturas, mal pasándose y afectando su salud.



En Río Blanco, el representante de los taxistas independientes Joaquín Amaro Rodríguez, explicó que con la pandemia del COVID-19, muchos de los taxistas se han puesto en riesgo al trasladar a pacientes y familiares enfermos de COVID a clínicas y hospitales.



Sin conocerse un número exacto, sobre el número de personas que han perdido la vida, dijo que esta situación continúa y los conductores no cuentan con seguridad social ni seguridad para ejercer su trabajo.



En Ciudad Mendoza, la Unión de taxistas padece una situación similar, de acuerdo a Taurino Vázquez Avendaño, el número de concesiones se ha incrementado, y el trabajo ha disminuido.



La condición económica de los taxistas no ha mejorado e incluso por la inseguridad muchos dejaron de trabajar el tercer turno, por lo cual se deben generar programas gubernamentales que incluyan a este sector considerado uno de los más desprotegidos.