Sin supervisión médica, "prótesis" dentales podrían causar daños, advierten

La compra y utilización de prótesis dentales anunciadas en redes sociales y con base en propuestas de mercadotecnia y no en recomendaciones de un médico, podrían generar daños a quienes las usen, advirtió el técnico protesista dental, Daniel Echeverría Guzmán.Comentó que se anuncian unas "guardas" y simulan dientes alienados, lo que dijo es "meramente como los dientes de goma", lo que no ayuda realmente a la dentadura de una persona."Como todo producto que no está avalado por un médico, es bajo responsabilidad de cada quien, obviamente que hay veces que sí generan algún tipo de problema, la realidad es que no deberían hacerlo (usar esos aparatos)", refirió en entrevista.El especialista xalapeño, quién ofrecerá una ponencia en el VII Magno Congreso de Actualidad Odontológicas para Clínicos y Técnicos Protesista, previsto para los días 7 y 8 de octubre; puntualizó que es importante acudir siempre y directamente con un profesionista."La verdad es que eso no es algo definitivo, sugerimos que vayan con los dentistas capacitados. El área de prótesis ha crecido de forma enorme, tenemos tecnología digital, ya empezamos con computadora y con softwares de diseño muy profesionales, lo que nos permite individualizar cada trabajo y tener resultados demasiado estéticos, más garantizados para el paciente", reiteró Echeverría Guzmán.Para quienes piensan que los tratamientos odontológicos son costosos y no toman en cuesta la prevención en salud bucal y dental; comentó que hay tratamientos e intervenciones con diferentes costos y servicios subvencionados como los que ofrece la Universidad Veracruzana (UV), insistiendo que una visita y limpieza periódica de la dentadura evitará tener que invertir más dinero cuando el daño en esta parte de la boca sea mayor."Y ahí es cuando viene la parte de la rehabilitación y es cuando incrementa el costo y a veces son presupuestos relativamente medianos hasta (más costosos), claro, depende de las necesidades", abundó el protesista dental al reiterar que la prevención en este ámbito de la salud no debería ser costosa, ni limitar a las personas a tener acceso.