Sin tener facultades, CMAS impone cobro extra a xalapeños del 2% sobre el recibo

En una decisión ilegal por carecer de facultades para imponer cobros a los usuarios del agua, el Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS Xalapa) pretende cobrar a partir de este febrero de 2021, el 2% sobre la cantidad que marque el recibo mensual del gasto facturado, en calidad de “aportación voluntaria”, misma que carece de autorización del Congreso del Estado pero además, cobrará un servicio que no está prestando.Ese 2 por ciento que ha decidido imponer CMAS, disimulándolo como “aportación voluntaria”, es en realidad un cobro adicional que automáticamente se convierte en una “actividad impositiva” que no está prevista por disposición alguna que debería emanar del Congreso del Estado.Aunque se publicó en la Gaceta Oficial del Estado insertada por el Órgano de Gobierno de CMAS, éste no está facultado para autorizar cobros por servicios no previstos en las disposiciones legales aplicables.Peor aún, la “disposición” de CMAS establece que todo lo que se recaude por ese 2% del gasto facturado, se destinará al “pago de servicios ambientales” aunque CMAS no está prestando esos servicios ambientales y no están contemplados dentro de las funciones específicas que tiene de surtir de agua a los usuarios del municipio de Xalapa, aportar el servicio de drenaje y saneamiento, por lo que no tiene ni siquiera la definición de quién o cómo se ejercerían esos recursos.En específico, según lo publicado en la Gaceta, “los recursos obtenidos sólo podrán destinarse a acciones y proyectos relativos a”:- La Gestión Integrada de los Recursos hídricos, en específico a las fuentes convencionales y no convencionales que abastecen de agua al municipio de Xalapa y que garanticen la satisfacción de sus necesidades actuales y futuras en este rubro.- La conservación y restauración de suelos y bosques.- La preservación, conservación o recuperación de cuerpos de agua y ríos urbanos.- Obras y acciones de infraestructura verde o soluciones basadas en la naturaleza que permitan mantener las fuentes de abasto y la resiliencia hídrica de Xalapa.Constituye una verdadera aberración jurídica administrativa y el disimulo de su intención de apropiarse de recursos sin un destino específico, el que la CMAS-Xalapa pretenda que la administración y aplicación de los ingresos derivados de la “aportación voluntaria” por los “servicios ambientales” puedan ser “ejercidas directamente por CMAS o por un tercero, bajo cualquier figura jurídica”, lo que pone el riesgo de que los propios integrantes de dicha Comisión Municipal constituyan una empresa “fantasma” o implementen una estafa que pagarían mensualmente y para siempre los usuarios de Xalapa.En un somero análisis de las condiciones en que se está pretendiendo extorsionar a los usuarios del agua en la Capital del Estado, se descubre que los integrantes de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento modificaron su propio Reglamento, casi independizándose del Ayuntamiento, como si ellos tuvieran capacidad de emitir resoluciones que afectan a los particulares e invaden competencias en contra de las leyes estatales aplicables, porque se otorgaron a sí mismos facultades similares a las que corresponden al Cabildo xalapeño, que es en realidad el Órgano de Gobierno del Municipio.En definitiva, el órgano de Gobierno de CMAS Xalapa no está facultado para emitir actos de autoridad y mucho menos actos que afecten la esfera jurídica de los particulares, pues su función sólo abarca las acciones hacia adentro del organismo, pues sus decisiones tienen el carácter técnico, de coordinación, asesoría y consulta, para vigilar que el organismo se apegue a la legalidad, transparencia, imparcialidad y eficiencia, en su calidad de servidores públicos pero sin invadir decisiones que competen al Cabildo y leyes que sólo pueden emanar del Congreso del Estado.Cabe destacar que el mismo acuerdo establece que es una aportación voluntaria y los xalapeños pueden optar por no pagarlo.No obstante, el documento sólo autoriza el cobro y no establece ningún mecanismo para que la ciudadanía no tenga que solicitar a la CMAS que no le cobren “extra”.“Al tratarse de una aportación voluntaria, aquellos usuarios que se opongan a la aportación del 2% sobre los servicios de agua, drenaje y saneamiento, no generarán rezago ni recargo alguno para el mes siguiente y por lo tanto, no obrarán en cuentas por cobrar de la Comisión”, dice solamente.Es decir, si el cobro ya se hizo en el recibo mensual, los xalapeños tendrían que contactar a la CMAS para alegar por dicho monto de más.Esta disposición la avaló por unanimidad el pasado 14 de enero el Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, con el voto a favor el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero.