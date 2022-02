A pesar del Frente Frío 28, turistas aprovechan el puente vacacional en las playas, aún con bandera roja, se les permite ingresar a la orilla.Sin traje de baño y con suéter, decidieron pasar un rato en las playas, algunos hasta con su cafetera y casa de campaña para protegerse del frío y el aire."Venimos de Tlaxcala y no nos había tocado mal tiempo pero estamos un rato para disfrutar el mar, no nos metemos porque se siente el fresco, ya nada más un ratito", comentó uno de los turistas.La presencia de personas en playas se notó a pesar de que las condiciones meteorológicas no sean favorables durante todo este puente vacacional.