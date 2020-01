Síndica de Actopan acusa que Fiscal Anticorrupción protege a Extesorero

A través de un oficio que presentó este jueves a la encargada de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, la Síndica del Ayuntamiento de Actopan, Lucero Jazmín Palmeros Barradas, denuncia que el Fiscal Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga, encabeza una “red de protección” a favor del extesorero de ese municipio, Pedro Benítez Domínguez.Señaló que fue el mismo Fiscal Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga, el que llevó al Congreso del Estado la solicitud de suspensión y revocación del mandato del presidente municipal José Paulino Domínguez Sánchez y de la síndica, luego de que se enteró que la juez Ludivina García Rosas vinculó a proceso a su socio y cliente, Pedro Benítez Domínguez.“Es lamentable que servidores públicos perteneciente a una institución como lo es la de procuración de justicia, hagan uso del poder que poseen para actuar fuera del marco de la ley y que utilicen ese poder para reprimir cuando se solicita justicia. Pero cuando esa justicia no es afín a los intereses de ellos mismos, su método de defensa es criminalizar a la víctima, como en mi caso acontece”, expuso.Lucero Jazmín Palmeros Barradas pide la intervención de la Fiscal Verónica Hernández Giadáns “a fin de que se tomen cartas en el asunto y se realicen las investigaciones correspondientes, por el gran interés que tienen José Alfredo Corona Lizárraga, Fiscal Anticorrupción; su asesor jurídico, el abogado René Sosa Augusto; el fiscal especializado Víctor Luis Priego López, y el defensor del ex tesorero de Actopan, Rodolfo Martínez Valdés, para que no queden impunes los hechos cometidos por Pedro Benítez Domínguez”.Pide también que se pare la persecución en su contra “y no se me perjudique en mi persona, temiendo actualmente hasta por mi integridad física, y todo por salir a la luz pública la red de protección que ha tenido el hoy vinculado y que alcanzara a su hermano Javier Benítez Domínguez, quien se ostentaba como funcionario del ORFIS”.Exige que se actúe conforme a Derecho en las denuncias que el Ayuntamiento de Actopan ha presentado, que se inicie la investigación correspondiente, “reservándome la suscrita para acudir ante la Fiscalía General de la Republica, a fin de que se investigue esta red o este grupo de personas por la comisión de sus actos y omisiones. Asimismo, de ser necesarios a organismos nacionales e internacionales para defender mis derechos que como persona y mujer tengo”, asevera.RELATORÍA DE HECHOSEn la relatoría de hechos, la Síndica de Actopan muestra las pruebas de las irregularidades encontradas en el periodo en que fue Tesorero de Actopan Pedro Benítez Domínguez y las dificultades que han encontrado desde que interpusieron la denuncia hace poco más de un año.“Es de significarle a usted que durante todo este tiempo, en que la suscrita sólo he pedido que se actúe conforme a Derecho. He apreciado que se han realizado algunas circunstancias que más que aisladas me resultan acciones realizadas por un grupo de personas que se valen de su encargo para realizar acciones contrarias a Derecho”.En el escrito señala que desde el inicio del caso le sorprendió el “enojo y enfado” del fiscal anticorrupción José Alfredo Corona Lizárraga y de su asesor jurídico René Sosa Augusto, por pedir que se actuara conforme a Derecho en el caso del ex tesorero de Actopan.“Tal fue su enojo que en una audiencia de (…) impugnación le ordenara al licenciado Humberto Vázquez Medina que no compareciera a esa audiencia, manifestación que realizara el antes mencionado en el Juzgado de Control y que evidenciara que efectivamente, José Alfredo Corona Lizárraga, Fiscal Anticorrupción, y su asesor jurídico, René Sosa Augusto han tenido interés en que no se llevara a la Justicia al Extesorero de Actopan, se rumora que fue por órdenes del primero de los mencionados que se filtraran a la opinión publica diversos audios en los que supuestamente fueron realizados por la suscrita, con la finalidad de paralizar mi actuar y que dejara de pedir justicia para mi representada”.“También ha resultado sorprendente que en este asunto aun cuando no es el fiscal de conocimiento, Víctor Luis Priego López, ha dado instrucciones a diversos fiscales de lo que se deberá de solicitar en la audiencia correspondiente y es quien entra hablar directamente con la Juez de conocimiento, la licenciada Ludivina García Rosas, con quien mantiene una estrecha amistad, y es que no es evidente la amistad que tiene no solamente con la Jueza, sino también la cercanía familiar y profesional que tiene con el abogado defensor de Pedro Benítez Domínguez, el licenciado Rodolfo Martínez Valdés, al grado de referirse en las audiencias tanto la inicial como continuación de la audiencia el abogado defensor ha manifestado que las cosas relacionadas con ese asunto las platica directamente vía telefonía con el fiscal Víctor Luis Priego López, dándole este todo su apoyo, circunstancias que han quedado audiograbados en las audiencias mencionadas; lo que evidencia un tráfico de influencia y pérdida de objetividad e imparcialidad, en la procuración de justicia que debe de realizar el fiscal”.“Lo que resulta sorprendente es que en los asuntos relevantes en los que intervienen los ciudadanos José Alfredo Corona Lizárraga, fiscal anticorrupción; René Sosa Augusto, asesor jurídico del Fiscal Anticorrupción, y el fiscal Víctor Luis Priego López, también se encuentra apersonado el abogado postulante Rodolfo Martínez Valdés, en ocasiones de defensor y otras de asesor jurídico, tal pareciera que dependiendo del grado de interés que se tenga en el asunto. Tal pareciera que son un grupo muy consolidado que no se sabe realmente a que intereses responden.“De igual forma en la audiencia de vinculación y en la que compareciera la C. María Nely Alarcón Gil, como testigo del imputado Pedro Benítez Domínguez, y que en la misma audiencia quedara en evidencia que el licenciado Rodolfo Martínez Valdés, aportó documentos que no reconoció la firma la C. María Nely Alarcón Gil, de lo que se solicitó dar vista correspondiente a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se iniciara la investigación correspondiente, ya que se desahogaron pruebas falsas (las cuales no fueron reconocida en su firma por su signante) para beneficiar al imputado, sin que la Juez se pronunciara al respecto aun cuando fue reiterada la solicitud, de lo que se deduce que existe acuerdos entre los antes mencionados a que la justicia no se aplique o solo se aplique la que ellos quieran; lo que podría tener relación con los hechos ocurridos el 27 de diciembre cuando dos policías forzaron la puerta de mi privado rompiendo la chapa y que al momento de preguntarles que por qué habían hecho eso, solo dicen que porque la suscrita se lo ordena vía telefónica y que les ordenaron buscar documentación que tuviera relación con la nómina, hechos que fueron puestos de conocimiento de la Fiscalía Cuarta en la Unidad Integral, radicándose la Carpeta de Investigación número 7804/2019”.Añade que “lo que sin duda ha molestado mucho a los ciudadanos Alfredo Corona Lizárraga, Fiscal Anticorrupción, a su asesor jurídico el licenciado René Sosa Augusto; al Fiscal Especializado Víctor Luis Priego López y al propio defensor del Ex Tesorero de Actopan, licenciado Rodolfo Martínez Valdés, (estos dos últimos se presume mantiene una sociedad en los asuntos que litigan) y tal fue su molestia que se vinculara a proceso por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL, que el día de ayer y que una vez que tuvo conocimiento del auto de vinculación a proceso que se dictara en contra de Pedro Benítez Domínguez, el C. José Alfredo Corona Lizárraga, Fiscal Anticorrupción, presenta un escrito que llevó él mismo al Congreso del Estado y que fue a cabildearlo según diversos medios informativos, solicitando la suspensión y revocación del mandato de la suscrita y del presidente municipal, por unos supuestos audios que él mismo ordenara se filtrara a la opinión pública, para que la suscrita desistiera de la denuncia que se realizara en contra de Pedro Benítez Domínguez”.Concluye que “tan es así, que es del conocimiento del Fiscal Anticorrupción que el imputado no dio cabal cumplimiento a la medida cautelar de la separación del cargo de Tesorero de Tuxpan, Veracruz, que no inició la carpeta de investigación correspondiente, sino que tampoco solicitara revisión de la medida cautelar y en su caso la solicitud de la imposición de la medida cautelar de Prisión preventiva justificada, de lo que el Fiscal Especializado Víctor Luis Priego López, no aprobara tal circunstancia, evidenciado el alto grado de compromiso que existe entre todos los antes mencionados”.