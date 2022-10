Sindicalizados del CECYTEV Mendoza se suman a paro nacional contra Hacienda

Trabajadores sindicalizados del Cecytev Mendoza-La Cuesta, agremiados al SutCecytev, se sumaron al paro nacional que este miércoles se llevó a cabo en demanda de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere los recursos que se deben dar a todos los organismos públicos descentralizados.Elsa Gabriela Ramos Exzacarías, encargada de Prensa y Propaganda de este sindicato, recordó que el martes marcharon en Xalapa de manera pacífica por la misma razón, pero al no haber respuesta este día se realizó un paro nacional y si no se instala al menos una mesa de diálogo el lunes estarán en la Ciudad de México para intentar hablar con el presidente, diputados, senadores y el SAT.Explicó que ese recurso que no ha sido liberado afecta a los agremiados pues de ahí se les otorga un aumento salarial que a punto de terminar el año no han recibido.Agregaron que también está pendiente la promoción docente y recategorización administrativa, en la cual el SAT debe liberar el recurso para poder dar nuevas plazas, las cuales no se abren de hace al menos cinco años, lo que ha dejado un rezago entre el personal.Mencionó que en el plantel Mendoza-La Cuesta son 17 trabajadores y tres directivos los que atienden a un total de 223 alumnos, lo que representa un esfuerzo sobrehumano y por ejemplo hacen falta al menos dos intendentes más, porque para uno solo es un trabajo excesivo.Ramos Exzacarías añadió que otra demanda que tienen es la homologación salarial, la cual llevan pidiendo desde hace diez años pero las autoridades no les han dado respuesta.