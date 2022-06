Sindicato acusa anomalías en movimientos de docentes de bachillerato y preescolar

Integrantes del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE) tomaron la Dirección General de Bachilleratos (DGB) y la Subdirección Estatal de Preescolar, por la falta de atención a solicitudes y trámites de los docentes.Gerardo Velázquez Maravert, secretario general del SIMVE, aseguró que los están dejando en estado de indefensión por esta omisión.Aseguró que la titular de la DGB, Claudia Guadalupe Zamora Treviño, no les da respuesta alguna.“Ni siquiera tengo el gusto de conocerla porque no nos ha recibido, no ha contestado los oficios. Ella puede delegar al jurídico de su Dirección para tener una contestación pero no lo hace. Ni el jefe de movimientos de personal ni el director de recursos humanos. Por lo tanto, es una Secretaría que no funciona”.Ante el cuestionamiento de cuántos agremiados estaban siendo afectados, el secretario del SIMVE aseguró que son varios casos, “no se trata del número de afectados, sino de la falta administrativa y legal que están haciendo en esta Secretaría sin sustento legal”.Entre las anomalías, mencionó como ejemplo que a una docente de preescolar a nivel estatal, quien solicitó cubrir un interinato de un compañero, se le indicó que no la podrían dejar en la misma escuela del profesor, la “Esperanza Osorio” ubicada en el centro de Xalapa, sino que la enviarían a otra, más lejos, con el argumento de que sería por “optimización de recursos”.“Es un atropello para la compañera y para el sindicato, así como a los derechos que nosotros tenemos de proponer un agremiado para que cubra el lugar de otro. Si tenemos un compañero que está siendo afectado, todo el sindicato lo va a apoyar hasta que se resuelva”, dijo Velázquez.Por ello, el SIMVE exigió la destitución de la titular de la DGB, Claudia Guadalupe Zamora Treviño y de la subdirectora Estatal de Preescolar, Amada Reyes López y que esté en estas instancias el personal adecuado, “no nos compete designar funcionarios, ellos serán los que tengan que elegir al personal adecuado, que sepa resolver y tenga conocimiento de la ley, porque nada más nombran amigos que no tienen idea de lo que están haciendo”.Aunque aseguró que hay descontento de otras organizaciones con el funcionamiento de la Dirección General de Bachillerato, Velázquez afirmó que él sólo habla por su gremio y refirió que serán esos sindicatos los que deberán defender a sus agremiados.Advirtió que de no obtener una respuesta a sus demandas, tomarán las instalaciones de manera indefinida, “basta de nepotismo y del trato que no es equitativo para los sindicatos, que es de la vieja usanza aunque sea una nueva administración. Estaremos el tiempo que sean necesario, no nos echaremos para atrás y las acciones irán subiendo de tono si no nos atienden”.