Sindicato de Alcaldía de Cerro Azul mantiene reclamos laborales

La huelga de trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Cerro Azul, prevista para este lunes 21 de septiembre, fue aplazada debido a que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no ha declarado legal el movimiento, admitió la secretaria general de la organización, María del Pilar Espinoza Moreno.



Sin embargo ello no implica que la huelga no se lleve a cabo, sino que se tendrá que fijar una nueva fecha, informó en rueda de prensa junto con los 82 trabajadores sindicalizados.



Asimismo, dijo que durante la semana el alcalde Carlos Vicente Reyes Juárez ha tenido dos acercamientos, por lo que la lideresa confió que pudiera destrabarse el conflicto laboral a través de la conciliación.



Recordó que los trabajadores demandan su incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se reactive el beneficio de cotizar ante el Instituto de Pensiones del Estado.



El Ayuntamiento propone darlos de alta en el IMSS a partir del 1 de enero de 2021, y mientras tanto se les pagará el servicio médico con un particular y se les cubrirán las facturas por compra de medicamentos, lo que el sindicato analizará para decidir si lo aceptan.



Respecto al tema del IPE, explicó que a los trabajadores se les descuenta el 12% de su salario cada quincena, pero resulta que no están incluidos como beneficiarios, toda vez que el ayuntamiento adeuda 3 millones 036 mil pesos al IPE, lo que implica que algunos trabajadores han perdido hasta 3 años de antigüedad, dijo.



Por lo anterior el sindicato interpondrá denuncia penal contra el Contralor Municipal, Dionisio Pérez Reyes, la tesorera, Alma Nely González Grimaldo, y la síndico Zoé Gutiérrez Vivanco, por el incumplimiento de dichos pagos. “Es un robo, esto es un fraude en contra de los trabajadores”, enfatizó Espinoza Moreno.



“No se está cancelando la huelga, no nos hemos desistido, solamente estamos esperando el acuerdo del Tribunal, pero no descartamos interponer la denuncia, porque nos retienen parte del salario pero no lo están remitiendo ante el IPE”, recalcó.