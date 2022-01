Sindicato del Ayuntamiento de Coatzacoalcos tiene nuevo líder

El Sindicato Único de Empleados Municipales llevó a cabo este domingo el cambio de su directiva por lo que a partir de ahora y hasta el 2025 Francisco Díaz Juárez será el nuevo Secretario General.En el evento protocolario, el Secretario saliente, Gersaín Hidalgo Cruz, dirigió unas palabras a los integrantes del SUEM a quien representó durante 4 años."Gracias por su dedicación al trabajo que cada uno de ustedes realiza, por su aporte y por secundarme en tantas ideas, propuestas y proyectos que se han concretado en el trayecto. Todos los plazos sevencen y llegó el tiempo de hacerme a un lado y me voy tranquilo porque conozco el tesón de Francisco Díaz Juárez. A él le preocupa el crecimiento de nuestra organización. Luchen por mantener el espíritu de servicio que le caracteriza a la familia SUEM", dijo.Añadió que desde su nuevo cargo, sabe que necesitará de sus compañeros del SUEM para beneficio de la población de Coatzacoalcos, además dijo que las puertas de su oficina siempre estarán abiertas.Finalmente le dijo al alcalde Amado Cruz Malpica que cuenta con todo el apoyo del SUEM para el desarrollo de sus actividades.Tras tomar protesta, Díaz Juárez también emitió un mensaje a sus agremiados."Agradezco al alcalde Amado Cruz Malpica y a su cabildo por acompañarnos. Sin ustedes y la confianza en mí este servidor no estaría hoy aquí. Hoy asumimos este encargo y estoy consciente de lo que esto implica, nuestro deber es y será siempre preservar siempre nuestras conquistas sindicales y mejorar lo que se ha logrado. No será fácil, pero estoy convencido que contaré con el respaldo de ustedes, ninguna ciudad puede estar sin los servicios básicos por eso hago un llamado a comprometernos con las tareas que se nos encomiende porque somos amigos del municipio y los ciudadanos de Coatzacoalcos", añadió.Por su parte, el Alcalde aseguró que trabajará de la mano con el SUEM y dijo que en breve propondrá al cabildo dignificar la salida o jubilación de cada empleado del SUEM para que su actividad y entrega quede de forma perpetúa en el recuerdo.