Sindicato del Ayuntamiento de Tuxpan quiere su aumento; amenaza con huelga

A primera hora de la mañana del próximo 11 de este mes, estallará la huelga en el Ayuntamiento si no hay acuerdos en diferentes temas laborales, aseveró Mario Alberto Martínez Zapata, secretario general del Sindicato Único de Empleados Municipales.



Indicó que el Ayuntamiento, que encabeza el panista Juan Antonio Aguilar Mancha, no les ha cubierto el incremento salarial del 16%, mismo que fue decretado por la Comisión de Salarios Mínimos del Gobierno federal y aplicable al 2020, con retroactivo al 1° de enero de ese año.



Asimismo, apuntó que los 269 trabajadores de base y 72 eventuales demandan de manera adicional un 20% de aumento pero solamente les ofrecen un 5% “de palabra”, es decir, sin que hasta ahora haya habido una reunión de negociación.



Martínez Zapata añadió que también hay 43 plazas que no han sido autorizadas, quedando hasta ahora pendientes derivado de corrimientos escalafonarios, jubilación o defunción, además de que el Ayuntamiento no ha cumplido con el pago correspondiente a categorización de algunos trabajadores.



Por todo ello y si no reciben respuesta a las demandas, a las 9 de la mañana del día 11 de enero estallará la huelga en el Ayuntamiento y demás oficinas municipales periféricas, recalcó.