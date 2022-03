Sindicato del Ayuntamiento de Xalapa rechaza propuesta de aumento salarial; quiere más

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa, Rolando Ortega Salazar, pidió la "inmediata intervención" del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, para resolver la problemática que surgió en la mesa se negociación del nuevo contrato colectivo de trabajo, relativo al incremento salarial.En conferencia de prensa, afirmó que el aumento del 1.5 por ciento, propuesto por la parte patronal, "no satisface las expectativas", debido a que en el pliego petitorio planearon que éste fuera del 25%.Desde el pasado 20 de enero iniciaron las negociaciones entre la Alcaldía y esta organización sindical agremiada a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); sin embargo, estos diferendos ponen en riesgo el llegar a un acuerdo y así evitar conjurar una huelga.Además del poco incremento salarial que les ofrece el Gobierno de Ahued Bardahuil, apuntó que los apoyos para renta y agua, que se deben dar catorcenalmente, les plantearon darles el 20%, las cuales aceptaron.No obstante, manifestó que hay cuatro cláusulas jurídico-administrativas que están negociando aún y que tiene que ver que en caso de tener un familiar enfermo en el hospital, luego de mostrar una constancia, se les incrementa el salario siete días con goce de sueldo."La otra estamos hablando del seguro de vida, la póliza que se está manejando, en ese aspecto sí están bien esas clausulas; lo único que no vimos con buenos ojos fue el ofrecimiento del 1.5 por ciento de incremento salarial", enfatizó Ortega Salazar.Y es que expuso que en el país, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) lleva a cabo una homologación de este pago del 22 por ciento, por lo que están trabajando en cómo se hará el nuevo tabulador de los sindicalizados del Ayuntamiento de Xalapa.Dijo que por ahora no puedo hablar de un estallamiento a huelga, debido a que Ricardo Ahued se reunió con su organización sindical para tocar diversas necesidades, como el otorgamiento de las despensas, que podrían dárseles a finales de mes, luego de una licitación por parte del área administrativa."El plazo (para llegar a un acuerdo) vence el 24 de marzo pero tenemos oportunidad de platicar con el presidente municipal, él es un hombre conciliador, negociador, un hombre sensible, ahí es donde vamos a obtener la respuesta favorable del presidente. Tentativamente la próxima semana (se reunirán con él)", mencionó el líder sindical.Precisó que la comisión que el munícipe nombró y que estaba integrada por la tesorera Indira González Ramírez; la directora de Asuntos Jurídicos, Martha Patricia Hernández Gutiérrez y el director de Recursos Humanos, Pablo Morales Hernández, "ya se cerró" porque "no tienen nada más que ofrecer"; de allí la exigencia de que dialogar con él.