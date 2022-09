Sindicato del Congreso quiere aumento de acuerdo a inflación

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo negocia con las autoridades del Congreso del Estado un incremento salarial superior a la inflación registrada hasta ahora en el país, adelantó su secretario General, José de Jesús Rodríguez Hernández, quién evitó abundar sobre el porcentaje solicitado y demás prestaciones."Estamos en pláticas, seguramente una vez que concluyan daremos el resultado de las mismas. Año con año nosotros entregamos un pliego, lo analiza la autoridad, nos reunimos tantas veces sean necesarias para tratar de finiquitar el resultado y en eso estamos. Cantidades no puedo decir, pero sí estamos trabajando en el incremento al salario base y algunas prestaciones a las que tenemos derecho", comentó.Luego de encabezar la guardia de honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros; el líder sindical en la Legislatura del Estado expuso que estas negociaciones se hacen en el marco de la austeridad, pero entendiendo que las circunstancias actuales, en términos económicos, van cambiando y es necesario este aumento en el sueldo de los 303 empleados de base."Hay receptividad, totalmente, esta autoridad que nos gobierna desde hace tres años desde la Legislatura pasada, hemos platicado y llegado a un acuerdo. No dudo -que ahora - tengamos una respuesta favorable a la misma, siempre guardando las medidas de austeridad", mencionó Rodríguez Hernández.Evitó detallar información sobre este pliego petitorio señalando que este fue un acuerdo con las autoridades legislativas, hasta en tanto no se concrete el monto del incremento, basado en la inflación, y las prestaciones que recibirán adicionales."La inflación sí está muy elevada y ese tema estamos platicando. No me dieron meter en ese tema (el incremento) porque si lo digo y al rato no lo logro, me voy a meter en un broncón. Estamos tratando de que sea un buen incremento respetando la austeridad", reafirmó el representante del sindicato del Congreso veracruzano."La austeridad a nivel país sí siento que ha afectado, pero a nivel sindicato a los trabajadores no nos han bajado ni un quinto, hemos acordado con la autoridad, obvio, sí ha habido incrementos en la canasta básica y eso sí ha mermado la economía de los trabajadores", abundó.