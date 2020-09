Sindicato pretendía alargar todavía más la pausa en juzgados de la entidad

Un Juzgado federal resolvió no conceder un amparo al Comité Ejecutivo del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz, mediante el cual, solicitaron no reanudar actividades en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.



El Sindicato pretendía alargar la suspensión de labores a pesar de que inició desde marzo y abogados han demandado que se reactiven los trabajos en juzgados del Estado.



Mediante el juicio 429/2020, la titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Karina Juárez Benavides, determinó que los trabajadores sindicalizados regresarán a sus labores habituales.



Y es que los quejosos solicitaron la suspensión provisional de los actos contenidos en la circular 19, de 11 de septiembre de 2020, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura y la Presidenta del Tribunal Superior, en el cual comunica la reanudación de actividades en los juzgados del fuero local este mismo jueves 17 de septiembre.



"Debido a la declaratoria de emergencia de salud pública y a fin de disminuir la propagación del virus COVID-19".



La juzgadora determinó no conceder la suspensión del acto reclamado, toda vez que la impartición de justicia es una actividad de orden público e interés social.



"Y si bien es cierto la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, no se ha erradicado en su totalidad, también lo es que se encuentra controlada y, el riesgo de contagios ha disminuido, por lo cual se ha pasado a semáforo amarillo en la entidad".



Sin embargo, el Juzgado sí concedió que la autoridad tome las medidas sanitarias y protocolos de prevención que correspondan a fin de salvaguardar un eventual contagio del COVID-19 en las instalaciones del PJE.



Esto incluye: a) trabajar en espacios sana distancia, b) instalar filtros sanitarios y c) uso de cubrebocas y la desinfección de las instalaciones.