Sindicato recrimina horarios abusivos en Instituto de Migración en Veracruz

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Gobernación, Miguel Rodrigo Alcocer Solis, exigió respeto a los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) Delegación Veracruz.Luego de concluir los cursos de capacitación para los trabajadores de base, el líder sindical se reunió con el titular del INM Veracruz, el contraalmirante de la Marina Gerardo García Wong, para abordar pormenores laborales.En dicha reunión de trabajo, Miguel Alcocer remarcó que hay que respetar la ley y que no se trata de ningún confrontamiento, sino de hacer valer los derechos de personal de base.“No podemos aceptar horarios de 24 por 24 horas, porque no nos corresponde esos horarios como trabajadores de base, nosotros somos trabajadores administrativos, que sin embargo cuando se ha requerido apoyar en situaciones operativas el personal ha colaborado”, señaló.Comentó que son cerca de 30 trabajadores de base que pertenecen al sindicato nacional de los trabajadores de gobernación los que colaboran en el INM Delegación Veracruz.Alcocer Solis explicó que el titular de la Delegación se comprometió a corregir los presuntos abusos y atender las inconformidades de los basificados.Agregó que aunque son trabajadores administrativos, han participado en la contención de migrantes en las caravanas, retenes, conducciones, e inspecciones, sin ningún inconveniente.“Lo que si le pedimos a la autoridad es que respeten nuestros derechos, no nos vamos a negar siempre y cuando ellos cumplan con lo que nos corresponde”, sentenció.