Sindicatos magisteriales ven problemas con Federalización de la Nómina

Docentes adscritos al Sindicato Unificador Magisterial (SUMA), Sindicato Integrador Alternativo de los Trabajadores de la Educación en México (SIATEM),Innovación Sindical al Servicio de los Trabajadores de la Educación (INSISTE) y Sindicato Magisterial de Veracruz (SMV) protestaron la mañana de este lunes en contra de la Federalización de la Nómina, la cual, acusaron, provocará afectaciones en los pagos, recategorizaciones y otras prestaciones laborales.Ramón Domínguez Polo, secretario general del SMV, declaró que cuando se hizo la Reforma Educativa, la nómina federalizada se centralizó, lo que provoca una demora de hasta un año solucionar un problema de pago, a diferencia de un pago estatal que demora hasta 2 meses."Cuando la Reforma Educativa, se centralizó la nómina federalizada y hoy en día un problema de pago federal nos cuesta hasta un año resolverlo. Sin embargo, un problema de pago estatal en tres o cuatro quincenas lo resolvemos", añadió.Por esto mismo, anunció que cuando entre en vigor este nuevo sistema centralizado, los problemas podrían agravarse aún más.Asimismo, destacó que otra de las afectaciones que tendrían los trabajadores de la educación, es que al ser de la Nómina Federal, los sindicatos no podrán proponer a docentes para una recategorización."Lo que no queremos es que el compañero estatal no pueda recategorizarse, porque entonces los sindicatos ya no podríamos proponerles para que hicieran esta regategorización", comentó.Por su parte, María Minelia Córdova Herrera, secretaria general del SUMA, denunció el hecho de que las autoridades hagan reformas sin antes consultarlos o informarles de qué tratará la reforma."No queremos que se hagan reformas en lo oscurito, que no nos digan hasta que sentimos ya nos pegaron estas reformas. Queremos antes que nada saber qué es lo que van a aplicar y cómo lo van a aplicar. Eso es lo que nos preocupa", mencionó.Del mismo modo, informó las fechas en las que se estarán realizando conferencias de prensa en distintos puntos del Estado, así como su visita en la Ciudad de México, en donde estarán exigiendo que se muestre el marco jurídico que regirá las prestaciones a partir de esta federalización.Éstas serán en Veracruz Puerto (19 de mayo en la Macro Plaza); Orizaba (23 de mayo, en Parque Central); Martínez de la Torre (30 de mayo, en Parque Central) y por último, la Ciudad de México (6 de junio, en el Zócalo Capitalino).