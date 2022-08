Sinodales del Tec de Orizaba ahora deben expedir recibo y declarar ante el SAT

El dirigente sindical del Tecnológico Nacional de México campus Orizaba, Miguel Ángel Cruz Arellano, dijo que hasta ahora no se ha pagado a los docentes que son sinodales en los exámenes profesionales de los egresados que se titulan, pues tienen que emitir un recibo y declarar impuestos ante el SAT por esta percepción.En entrevista sostuvo que son alrededor de 60 los maestros a los cuales no se les ha dado su pago por esta actividad, remuneración que ante recibían a través de un sobre.En este sentido indicó que lo deben platicar bien con el director de este campus del TecNM, Rigoberto Reyes Valenzuela, porque no ha quedado solucionado el problema."Inclusive en uno de los artículos de la Constitución dice que si tú ya eres sujeto de un régimen, hablando de impuestos, ya no puede hacerlo dos veces. Vamos a fundamentar bien, con artículos para ver que se les vuelva a pagar a los docentes, porque se hace un gran trabajo. Hasta ahora no se les ha pagado a los docentes".Destacó que los afectados son alrededor de 10 personas por academia y hay seis de estas últimas. De hecho sostuvo que un sinodal llega a tener dos o tres exámenes a la semana."El Director ha dicho que no se puede hacer de la manera que se venía haciendo, pero no afectaba en nada que se hiciera el pago como antes, aunque si se veía un poco mal esa situación".