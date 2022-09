SIOP atenderá daños del puente Del Diablo, en la carretera Estanzuela-Coatepec

El puente Del Diablo, ubicado en la carretera Estanzuela-Coatepec tiene daño en los muros y representa un riesgo, ya que no está diseñado para el paso de vehículos de carga, refirió el alcalde Raymundo Andrade Rivera, al referir que será la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) quien se haga cargo de la posible rehabilitación del mismo.Durante entrevista, el edil reconoció que este es un tema “muy delicado”, pero se cuenta con el apoyo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para resolverlo, puesto que este puente es el paso diario de miles de vehículos.“Hemos tenido acercamiento con el señor Gobernador y nos ha brindado muy buen apoyo y ya instruyó a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas para que se haga cargo del tema ya que es una carretera estatal”, expresó.De igual modo, Raymundo Andrade señaló que se tienen que esperar los dictámenes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) porque el puente es un monumento histórico, tiene más de 400 años de estar en servicio.“Fue diseñado para el paso de carretas y caballos, pero no para vehículos de doble remolque o tráileres de súper carga”, detalló.No obstante, el alcalde mencionó que las condiciones del puente están muy bien, y el único detalle es a los laterales, ya que por el exceso de lluvias y al no contar con un desahogo adecuado, provocó el daño en los muros.“Se está atendiendo, se está haciendo todo lo posible, el señor gobernador instruyó a la SIOP para que en la brevedad le demos solución”, finalizó.Cabe mencionar que el puente del diablo, es una estructura angosta, con un aproximado de 80 metros de largo y seis de ancho, por donde diariamente transitan vehículos de carga pesada, a pesar de que la obra de más de 400 años de antigüedad, no fue creada para el tránsito de vehículos pesados.