SIOP defiende entregar millones a empresas apenas creadas

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) entregó obras a empresas de nueva creación y a personas físicas por más de 320 millones de pesos, exhibió el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín.Durante su intervención en la comparecencia del titular de la dependencia, Elio Hernández Gutiérrez, el legislador presentó una lista de empresas de nueva creación en las que destacan irregularidades como domicilios duplicados o “fantasma”, objetos sociales que no corresponden y otras.De acuerdo con el legislador priísta, haber otorgado los contratos a empresas con estos señalamientos es violatorio de la ley, pues deben tener como mínimo tres o cuatro años de creación.Sin embargo, Marlon Ramírez expuso que las compañías beneficiadas fueron constituidas de 2019 al 2021, es decir, durante la presente administración.Entre estas empresas y personas físicas beneficiadas, se ubica a Víctor Manuel López Sandria de 27 años, quien tuvo acceso a un contrato donde fue nombrado como apoderado un joven llamado José Octavio Méndez Morales cuyo monto fue de 11.5 millones de pesos.Ramírez Marín sostuvo que una persona de esa edad, difícilmente podría cumplir con la temporalidad de experiencia que marca la Ley de Obras Públicas del Estado.En respuesta, Elio Hernández justificó que ya los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y Fidel Herrera Beltrán entregaban contratos a empresas recién creadas y desviaban recursos con ello, lo que ahora no ocurre.Sin embargo, indicó que “no tiene nada que ver” que se haya dado un contrato a este joven, sino que la cuestión debería ser si la obra ya está terminada o no, o las condiciones de esta.“En esas administraciones hacían ese tipo de empresas; lo que hacemos en este tipo de contratos de cuando menos tres personas y en adjudicaciones directas es donde damos anticipos, que son contratos por mucho de hasta 17 millones y en las obras más grandes no damos anticipos para evitar eso.“Lo importante es saber si esa persona de reciente creación hizo la obra. Si hizo la obra yo no le veo ningún problema que se le dé obra”, dijo.También fue exhibida la empresa llamada LMN Constructores Asociados que recibió un contrato de 32 millones de pesos, que duplicada el domicilio con otra empresa también de reciente creación.Igualmente señaló a otra empresa aparentemente “fantasma”, cuyo domicilio fiscal en la colonia Sumidero, no coincidía con la descripción de la empresa y más bien apunta a un inmueble con apariencia de domicilio común.A esta empresa se le habrían dado montos por hasta 36 millones de pesos; derivado de esto, Ramírez Marín cuestionó que si prácticas como estas llevarían a solucionar los problemas de Veracruz.Elio Hernández Gutiérrez, se excusó al señalar que muchas empresas recurren a este tipo de prácticas y que no todas tienen sus domicilios fiscales en “Torre Animas o JB” y le respondió al legislador que pese a todas estas irregularidades “nosotros si somos diferentes y las obras ahí están y las puede ir a checar. No me preocupan esos cuestionamientos”.