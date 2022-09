SIOP espera que deje de llover para atender carreteras dañadas

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) sigue cuantificando los daños a las carreteras provocados por las lluvias de los últimos días.En entrevista, el titular de la dependencia, Elio Hernández Gutiérrez, reiteró que no hay vías incomunicadas y agregó que una vez el nivel del agua baje en las zonas inundadas, se verán las afectaciones para repararlas a la brevedad."Tenemos algunos deslaves, algunos socavones, todavía sigue lloviendo hay que esperar que deje de llover, cuando deje de llover hacemos unas visitas a las áreas afectadas junto con Protección Civil y la SCT levantamos daños y vemos para atenderlos a la brevedad", comentó.Al haberse dado precipitaciones en toda la Entidad, añadió, los daños a las carreteras podrían haberse dado en todo el territorio estatal, exponiendo que una de las afectaciones de la que ya tiene conocimiento es un socavón en una vialidad del municipio de Atzacan."Todavía no tenemos el dato apenas lo vamos a ver, no ha dejado de llover, sigue lloviendo, tenemos un deslave en Atzacan en el norte. No tenemos carreteras incomunicadas, en Atzacan hubo como un pequeño socavón todavía hay paso, no están incomunicados, pero ya se afectó mucho la carretera", abundó Hernández Gutiérrez.Para darles la atención debida, comentó que cuentan con el recurso del seguro de desastres estatal, que quedó en sustitución del desaparecido Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)."Tenemos un seguro de desastres que cuando pasa eso, pasa por comité y todo y lo atacamos a la brevedad, pero sí hay recurso. Tenemos un seguro estatal, dependiendo de las causas, el seguro que está ahí en Protección Civil es como de 200 millones de pesos, pero aparte se contrata un seguro del Estado que dependiendo de las afectaciones se paga una prima, pero todavía no tenemos bien el dato de cuánto sería", añadió.El titular de la SIOP acotó que tienen su propias maquinarias para atender los daños, aunque también se apoyan de los Ayuntamientos y con los contratistas que ejecutan las obras en diversas partes de la Entidad, para dar el pronto paso y posteriormente realizar la reconstrucción.