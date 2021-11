SIOP no cumple con obra en Zongolica; cierran carretera

Habitantes de Mixtla de Altamirano y San Juan Texhuacán bloquearon la mañana de este lunes la carretera que va de Zongolica hacia dichos municipios para exigir que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) cumpla con las obras que comprometió para establecer dos muros de contención para no perder caminos ante deslaves.Los inconformes expusieron que se hizo una rampa provisional pero ya se está rompiendo y tienen temor de quedar incomunicados, pues para salir tendrían que transitar una distancia similar a la tardarían en ir a Puebla.Joaquín Rincón, uno de los manifestantes, comentó que está a punto de iniciarse la cosecha y va a ser muy complicado para la gente estar sacando sus productos.Señaló que personal de la SIOP les había dicho que se harían dos licitaciones y ahora les comentan que no han salido esas convocatorias, pero otra sería asignación directa, entonces no se explican por qué no ha iniciado al menos esa.La señora Martina pidió que no jueguen con ellos, que no les mientan, pues si no se va a iniciar con las obras este año es mejor que se los digan.Los pobladores amagaron con permanecer ahí hasta que la SIOP les dé respuesta.El cierre de esa importante causó de inmediato un conflicto vial y muchas personas que iban en una u otra dirección tuvieron que cruzar caminando y abordar otro vehículo pasando el punto del cierre carretero.