SIPINA reforzará acciones para prevenir embarazos adolescentes

En el 2021 el municipio de Córdoba registró 15 embarazos infantiles cuyas edades van de los 10 a los 14 años de edad lo cual es lamentable, por ello, las autoridades apuestan por reforzar acciones de prevención para revertir las cifras señaló Sara Gabriela Palacios, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINA) municipal."Son casos de abuso y usos y costumbres, pero para abatir estas cifras solo se deben implementar acciones de prevención pues las niñas ya quieren vivir una vida más rápida, no tienen un proyecto de vida".Caso contrario es el tema del aborto, las cifras se mantienen, es decir no recurren a ello y prefieren tener al producto pese a su corta edad.A decir de la entrevistada urge trabajar con este sector de la población (10-14 años) para que no se embaracen pues un aborto es traumático física y psicológicamente, es mejor hablar de la prevención que de la interrupción, dijo finalmente.