Sistema Anticorrupción de Veracruz, con irregularidades pendientes por aclarar

Mientras que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) promueve una jornada de capacitación en materia anticorrupción, su Secretaría Ejecutiva tiene que aclarar un presunto daño patrimonial de 1 millón 631 mil 731.74 pesos en la Cuenta Pública 2019.



Aunado a ello, está en proceso de aclarar 2 millones 380 mil 411.85 pesos por un presunto quebranto financiero detectado en la Cuenta Pública 2018.



Del total del daño patrimonial detectado en la Cuenta Pública 2019, la Secretaría Ejecutiva del CPC del SEA tiene un gasto por 1 millón 122 mil 804.01 pesos para el pago a sus integrantes por actividades que no contribuyeron al diseño, promoción y evaluación de políticas públicas orientadas al combate a la corrupción.



Ese dinero se gastó para financiar fotografías de participación en sesiones con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz, reuniones de trabajo, participación en programas de radio, ruedas de prensa y conferencias en foros y ponencias, entrevistas a medos de comunicación, y elaboración y redacciones para publicar en las redes sociales oficiales del organismo, entre otras.



Cabe señalar que en la Cuenta Pública 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un presunto daño patrimonial por ese ese mismo concepto de 2 millones 144 mil 904.84 pesos y en el 2019 se volvió a incurrir en esa irregularidad, pese a que quedó asentado que ese tipo de actividades no contribuyen las tareas de combate a la corrupción.



No obstante, este lunes y martes, el CPC del SEA, en coordinación con el Órgano Interno de Control (OIC) del Organismo Público Electoral (OPLE) realizará la “Primera Jornada de Capacitación: Sistema Anticorrupción y Régimen de Responsabilidades Administrativas”.