Sistema de Protección de los Niños seguirá labores mientras se decreta desaparición

El secretario ejecutivo del Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Coatepec, Jaime Ronzón Ortiz, indicó que por el momento la Federación no les ha informado de la desaparición de este organismo, tal como lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas semanas.



Entrevistado, dijo que se continúa trabajando de manera coordinada con SIPINNA Federal con todas las actividades, sin embargo, señaló que estarán atentos ante cualquier indicación.



“Con respecto a la desaparición de SIPINNA que se anunció hace semanas por el Presidente, no nos han comentado nada, estamos atentos a lo que diga la Federación, a lo que en su momento aparezca, si existe el decreto o no, no lo sabemos, seguimos trabajando de manera coordinada con la Federación, y nos mantenemos con todas las actividades y de momento no tenemos alguna indicación de que desaparezcamos o no para finales de año”, aseveró.



Por otra parte, comentó que el personal está siendo capacitado de manera permanente entorno al regreso a clases presenciales, a través de video conferencias, debido a que ya son muchas las inquietudes de los padres de familia.



“Si bien es cierto que ya están regresando a algunas actividades, por parte de SIPINNA Federal y Estatal nos han estado capacitando de manera permanente, nos han estado hablando del tema a través de video conferencias para acercarnos a este tipo de inquietudes de padres y maestros, tenemos entendido que en el caso de Veracruz no habrá un regreso en tanto no estén las condiciones dadas, pueden estar tranquilos en eso”, detalló.