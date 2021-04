Sistema de registro de candidaturas del INE no funciona, acusan Partidos

Representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), acusaron que el Sistema Nacional de Registro de Candidaturas (SNR) del Instituto Nacional Electoral (INE), no funciona y ello ha impedido que puedan cargar la información de sus contendientes a las Alcaldías en tiempo y forma.



Además, señalaron que dicha autoridad comicial impuso requisitos “metaconstitucionales” que afectan los derechos político electorales de los ciudadanos que buscan contender en los comicios municipales del próximo 6 de junio.



El primero en comentar al respecto fue el representante del Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio Martínez Ruiz, quien luego de destacar que el sistema del OPLE funciona al 99 %, afirmó que el del INE no funciona.



“Hemos llegado a este punto porque lamentablemente y como cada proceso los sistemas del INE no funcionan, no han funcionado precisamente porque no se toman el tiempo, la delicadeza y vuelvo a repetirlo: nos tratan como un estado de segunda”, afirmó.



Acotó que el Sistema Nacional de Registro está diseñado para elecciones de Diputaciones Federales, Senadurías o Presidencia de la República, donde el universo de contendientes “es extremadamente reducido”, comparado con la gran cantidad y el flujo de información que tiene un Estado como Veracruz.



“Veracruz un Estado de primera, trátenos como tal, perfeccionen su sistema”, solicitó.



Osvaldo Villalobos Mendoza, de Todos por Veracruz, dijo que debe dejar de trabajar media hora por cada hora que lo hace en el sistema desarrollado por el Instituto Nacional Electoral, “porque deja de funcionar”.



Aseveró que quieren cumplir con los requisitos que exigen la ley, pero aparte de tener que entregar en físico todas las listas y postulaciones, las deben cargar en dicha plataforma nacional diseñada para la fiscalización de los recursos que inviertan los aspirantes durante las campañas.



“Es una obligación que nos está estableciendo el INE, pero también cierto que desde las 8 de la noche de hoy (miércoles) ha dejado de funcionar este sistema, y trabajar a pausas”, insistió al añadir que esperaban que este día tuvieran el 70 % de candidaturas cargadas, algo que no han podido cumplir.



Yasmin de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coincidió que la prórroga del plazo otorgado por el ente comicial local se debe a las “vicisitudes” que ha experimentado el SNR del INE.



“El hecho de que el INE esté pidiendo requisitos que no están contemplados en la Constitución y en la Ley es violatorio de los derechos de los candidatos que van a participar”, manifestó.



Criticó que en la fiscalización de los recursos que empleen los aspirantes, se amplíe a los que buscan las regidurías, ya que nadie tiene la certeza de saber quiénes van a llegar a obtener el cargo edilicio.



“Cómo es que este requisito metaconstitucional se impone y en ese sentido, el INE se ha ido más allá de sus atribuciones”, puntualizó.



En el mismo sentido se pronunció Rubén Hernández Mendiola, de Acción Nacional (PAN), quien rechazó que se les estén imponiendo “requisitos de más” a los futuros contendientes a las regidurías.



“Estamos imponiendo esta inconformidad de estarles exigiendo al partido y a los interesados, requisitos totalmente fuera de la Ley”, adicionó.



Sebastián Montero Álvarez, de Redes Sociales Progresivas (RSP), denunció como sus homólogos del PVEM, de Todos por Veracruz y del Partido Cardenista, que a pesar de todas estas situaciones con el SNR, en el INE no los atienden.