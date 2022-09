Sistema de Videovigilancia debe rescatarse: Empresarios de Coatzacoalcos

A cuatro años del anuncio del Sistema Estatal de Videovigilancia que finalmente nunca sirvió y que sólo generó un gasto de millones de pesos a Veracruz, empresarios de Coatzacoalcos insisten que las cámaras colocadas en este puerto deben ser rescatadas y puestas en marcha.El presidente del Consejo Empresarial Veracruz región sur, Claudio Velasco Martell, lamentó que se trate de un tema "muy platicado" pero que no se retoma para beneficio de la ciudadanía."Es un tema muy platicado, desafortunadamente a quien contrataron no las puso a trabajar en su momento y todo lo que se instala y no se usa, se echa a perder, debemos pensar que quien las compró y nos las puso a trabajar sea llamado para la ponga trabajar", dijo.Abundó que el tema será platicado con el alcalde, Amado Cruz Malpica, pues reiteró que es de suma importancia que estas funcionen.Es necesario, mencionó, que las cámaras trabajen y que no sean ociosas y se echen a perder, además que si necesitan reparación se haga para poder ponerlas a trabajar."No sé en qué grado esté su daño, si se puede reparar se haga, darles mantenimiento, sino se dio que se haga y que se ponga a trabajar, que haya un C4 o C5 que lo controles y vea y ayude a la ciudadanía", declaró.La puesta en marcha de las cámaras dará, dijo, tranquilidad y evitará que haya eventos desanimados."Creo que lo más importante es que se compraron, hay que ponerlas a trabajar, no sé cuántas se puedan rescatar, pero lo que se rescate es mejor que lo que no tenemos", finalizó.Cabe mencionar que fue en el 2018 cuando el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció que para el 15 de septiembre de ese año se pondría en marcha el Sistema Estatal de Videovigilancia, mismo que nunca ocurrió y que para Coatzacoalcos iba a dejar un beneficio de mil 84 aparatos colocados en diferentes puntos.