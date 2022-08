Sistema electoral funciona; reformarlo no depende del INE ni de los OPLE: Bonilla

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, consideró que el actual sistema electoral funciona con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los entes comiciales de las entidades federativas trabajando de manera conjunta.A su llegada a la sede del Museo de Antropología de Xalapa (MAX), donde este viernes presentó el libro Siete años de resultados democráticos, añadió que los eventuales cambios a la Constitución mexicana dependerá de los diputados federales, no de los órganos autónomos."Una reforma electoral ya no depende de los órganos autónomos, OPLE o INE, depende de los diputados. Es un tema que no está en nuestra cancha. Yo creo que el sistema electoral funciona con el INE y con los OPLE. Yo creo que no (hace falta), así funciona", añadió.Bonilla Bonilla retomó que uno de los argumentos que se señalan para promover la reforma es el del presupuesto, es decir, que se gasta mucho dinero en su sostenimiento; sin embargo, sostuvo que el actual sistema opera adecuadamente y eso se demuestra en que en Veracruz –según él– las elecciones han sido confiables y en paz."Las elecciones están para que haya una transición pacífica. Ésa es la razón de hacer elecciones porque antes, cuando no había elecciones con organismos autónomos, había mucha violencia y mucho desorden en los municipios y en el país", aseveró.También recordó que a lo largo de sus siete años como titular del OPLE hubo tres partidos diferentes en el Gobierno, "entonces creo que sí se cumple, pero eso (la reforma) está en la cancha de los diputados".Aplaudió que se estén realizando foros de la reforma porque con ello se escuchan todas las voces y corrientes.Asimismo, Alejandro Bonilla afirmó que él y sus homólogos ganan menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo los demás beneficios adicionales al salario; recordando que fue el primer organismo autónomo que se unió al plan de austeridad propuesto por el Ejecutivo veracruzano."Nosotros nos ajustamos desde el primer día. Creo que ése no es tema del OPLE. Nosotros nos ajustamos desde el primer día y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez yo no he escuchado que diga algo en relación con los sueldos del OPLE. Nunca lo he oído", concluyó.