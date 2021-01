Sistema Múltiple de Agua de Coatepec se ampliará paulatinamente

El Sistema Múltiple del Agua en Coatepec se generó para localidades que desde hace años padecían de escasez del líquido, por lo que por el momento éste no se aperturará para otros fraccionamientos o colonias.



Al respecto, el subdirector operativo de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec (CMAS), Enrique Fernández Hernández, indicó que no es factible dotar de agua a otros lugares, pues el proyecto sólo contempla a Tuzamapan, Bella Esperanza, Lomas, Puerto Rico, El Grande y de manera reciente se incluyó a Vaquería y San Alfonso.



“Entre todas se estaba generando un volumen de 37 litros por segundo que difícilmente estamos ampliando a 40 para poder garantizar el sistema de agua para los próximos 30 años, no sería factible contemplar por ejemplo a la colonia 2 de Marzo”, señaló.



Sin embargo, admitió que el sistema tendrá que ampliarse en algún momento pero aseguró que esto tendrá que ser consensado con cada una de las autoridades de dichas localidades.



“Lo que tengamos que crecer sería consensuado con autoridades de cada localidad, dado que tienen muchísimos años peleando por el suministro de agua y que con la implementación del sistema se va a solucionar. Se va a vigilar, no se va a impedir el crecimiento pero con orden y consentimiento de autoridades, como los agentes municipales, los comisariados y el área de Desarrollo Urbano”, finalizó.