Sistema ya se agotó; necesita ser renovado y actualizado con urgencia: PRD

El inicio del proceso electoral local 2021 debe ser también el arranque de una nueva etapa en la historia política-electoral en Veracruz, que se distinga por ser una contienda de altura en la que resalten las ideas y las propuestas que sienten las bases de la sociedad del presente y del futuro, que vive nuevos escenarios resultado de un sistema en crisis, que ya se agotó y que necesita ser renovado y actualizado con urgencia.



Así se expresó el presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, al dar inicio, formalmente, este miércoles 16, al proceso electoral local 2020-2021. Afirmó que su partido llega en el mejor momento de su historia para cumplir con el compromiso del fortalecimiento de la vida democrática en Veracruz.



Dijo que su instituto político llega con el mejor ánimo y la mejor intención de realizar campañas responsables, alejadas de prácticas populistas, que tanto daño le han hecho al Estado y al país pero también ajenas a la descalificación del adversario a falta de ideas y argumentos para convencer al electorado veracruzano.



Recordó que su llegada a la dirigencia de su partido se dio en un ambiente de unidad en la que se hicieron a un lado las peleas internas, porque los perredistas saben y entienden que el diálogo, la negociación, el entendimiento y el acuerdo son bases fundamentales para alcanzar metas superiores. “Tenemos la experiencia necesaria para relanzar a Veracruz hacia la etapa de desarrollo y progreso que se estancó con el populismo”.



“Sabemos que puede haber unidad dentro de la diversidad. Estamos en contra del pensamiento único, de una sola persona. Veracruz es un Estado plural en el que no caben la línea única ni la lealtad a ciegas. Vamos a las campañas dispuestos a escuchar a todos y a dialogar con todos. El sectarismo es propio de las dictaduras. En Veracruz somos todos, cabemos todos y debemos participar todos con plena libertad”.



Manifestó que buscarán que las campañas de los candidatos de su partido reflejen la madurez que su militancia ha alcanzado, que planteen objetivos y metas claras que aporten al restablecimiento de una política democrática alejada del populismo.



Agregó que el PRD será respetuoso de las otras fuerzas políticas y que su agenda contempla esquemas propositivos, con ideas realistas que puedan ser alcanzadas en el corto y mediano plazo, totalmente alejadas de las falacias que se usaban en el pasado y se continúan usando y que eviten hacer uso de diatribas y descalificaciones, que nada aportan a la construcción de un mejor Estado.



Comentó que el PRD tiene claro su papel en el proceso que arranca, en el que el objetivo principal no es sólo obtener un determinado número de sufragios o de alcaldías y diputaciones, sino también de construir una gran alianza social que permita reorientar el rumbo del país hacia mejores horizontes. “Lo he repetido: lo que nos estamos jugando no es sólo una alcaldía o una diputación, sino el proyecto y futuro de toda una generación de veracruzanos y mexicanos”.



Sergio Cadena destacó que el Partido del Sol Azteca ve el tema de una posible alianza partidista como la gran oportunidad de marcar un cambio para bien de México y de Veracruz, por lo que al interior de su partido cuidará que las y los candidatos que se registren sean personas honorables, con ideas claras, lejos de proyectos personales o de grupo y que entiendan que la ciudadanía no quiere más de lo mismo.



Invita al resto de las fuerzas políticas a evitar la postulación de candidatos con antecedentes poco claros, con sospechas de corrupción o antecedentes negativos y mucho menos con escasa preparación o formación, porque México y la entidad ya han pagado un alto costo a causa de ello.



Cadena Martínez hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a ser respetuosos del proceso electoral, de las acciones de los partidos políticos y a evitar la tentación de meter las manos en un proceso que sólo corresponde a los ciudadanos, a los partidos y a las autoridades electorales. Pidió en forma respetuosa al Organismo Público Local Electoral (OPLE) que evite acciones que pongan en duda la limpieza del proceso y que puedan afectar el resultado de la votación.