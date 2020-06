El Gobierno federal espera que en los siguientes días la página de registro para las becas “Benito Juárez” correspondientes al nivel medio superior pueda solventar los ingresos de los jóvenes, ya que se ha mostrado lenta; pues de lo contrario se tendrá que ofrecer una solución alterna.Al respecto, el delegado regional de Programas Sociales, Adrián González Naveda, informó que la página www.bienestarazteca.com.mx está mostrando deficiencias y problemas para soportar el tráfico, por lo que se ha caído y va de manera lenta, no obstante, aseguró que se hace un esfuerzo técnico para que ésta funcione de manera óptima y acelerada.“Los registros empezaron desde el miércoles de la semana pasada, el asunto es que hay mucho tráfico, muchos muchachos siguiendo las mismas instrucciones y están intentando ingresar al sistema para darse de alta y la página está mostrando problemas, se ha caído y va un poco lenta”, detalló.En este sentido, dijo que las becas están garantizadas, pues no existe una fecha límite para que los beneficiarios puedan cobrarla, por ello pidió a los estudiantes a tener paciencia y continuar intentando ingresar a la plataforma.“Sus becas están garantizadas, su dinero está garantizado y no hay una fecha límite para que cobren, si vemos que de aquí al viernes no han podido ingresar la mayoría de jóvenes tendremos que sacar una operación distinta paras solventar el problema, pero seguimos bajo el supuesto que va a tener técnicamente el aplicativo la capacidad de soportar los ingresos de los jóvenes”, explicó.Abundó que en la región de Coatepec sólo el 20 por ciento de estudiantes que por la zona en la que viven no tienen acceso a internet, tendrán que cobrar a través del Banco del Bienestar o por Telecomm.“Para las comunidades rurales no podemos esperar a que tengan todos acceso a internet y ahí si estamos haciendo una entrega de órdenes de pago casa por casa para que cobren con Telecomm o el Banco de Bienestar”, señaló.