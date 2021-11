Slim está quebrando TELMEX, dicen Telefonistas jubilados

Jubilados del Teléfonos de México (TELMEX) e integrantes de la Sección 17 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en Xalapa, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que reestatice dicha compañía, propiedad del empresario Carlos Slim, a quien acusan de querer quebrarla en vez de apostarle a su recapitalización.“Invitamos al Presidente que ya se decida y reestatice Teléfonos de México, porque en época de pandemia las ganancias hasta se triplicaron y no se diga de las telecomunicaciones (…) -sí es posible reestatizarla- siempre y cuando lo quiera”, expresó Héctor Amaro Salazar.Según él, actualmente se está dando una “lucha interna” y el Gobierno a dicho que cuando se le termine la concesión a Slim, se valoraría la renovación de la misma o no; sin embargo, reconoció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ya se la renovó por 56 años.“El problema es que el IFT ya le dio 56 años más de concesión, entonces fundamentalmente está en la Cámara de Diputados, de Senadores desaparecerlo porque nada más sirve para robar y que toda la jurisdicción de las comunicaciones vuelva al Estado”, expresó acompañado de otros agremiados, quienes este martes se manifestaron en la plaza Lerdo de Xalapa.Amaro Salazar consideró que estratégicamente es de los servicios más importantes del país, “más que la luz, la telefonía es más importante para todo lo que se maneja a nivel mundial, que otro tipo de actividades que se les da prioridad, entonces todo depende de él (AMLO)”.Insistió que la idea del magnate mexicano es quebrar a la empresa mediante su descapitalización, llevándose toda la plantilla de trabajo más productiva, creando más empresas y no cubriendo vacantes.“El hijo de Carlos Slim, que es uno de los magnates de aquí, a todo dar patrocinando al Checo Pérez, al Pachuca, a los Mineros de Zacatecas, a equipos en España y Argentina y las grandes inversiones que se hacen en el extranjero, pregunto ¿no se pueden hacer aquí?”, enfatizó.El jubilado reiteró que seguirán en la lucha para que TELMEX vuelva a ser la empresa que era antes, consciente de que tal vez no ganen la pelea pero hacerlo será en beneficio de todos sus trabajadores.