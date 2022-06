SNE vincula con empresas seguras a personas con discapacidad

A través de la estrategia Abriendo Espacios, el Servicio Nacional de Empleo vincula a empresas seguras a personas con discapacidad, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, señaló Yoshadara Landa Vázquez, director estatal del SNE.Indicó que para determinar las habilidades de las personas se utiliza el Valpar, que es una serie de pruebas que se hacen a la persona.Mencionó que para presentarla se requiere que la persona discapacitada acuda a la Unidad Operativa que le quede más cercana y ahí le hacen una entrevista y le dan el Valpar con las pruebas que necesiten realizarse, que no son todas porque sería demasiado y muy costoso.Aclaró que la prueba no sólo sirve para ese sector, sino que puede ser aplicada a cualquier ciudadano, y una vez que se realiza, se le entrega una constancia por parte del SNE que avala que el ciudadano es competente para realizar ciertas actividades.Agregó que, con el regreso a la nueva normalidad, se busca reactivar la economía a través de las Ferias de Empleo, sin embargo, no es la única acción que tiene el SNE para colocar a personas en un empleo formal.Indicó que durante una Feria del Empleo se logra colocar a unas 100 personas, pero ahora se busca hacer un seguimiento en las empresas para que ingrese al menos un 30 por ciento.Mencionó que en lo que va del año se han realizado 13 Ferias, de las cuales seis se hicieron en marzo, ya que ese fue el mes de la inclusión laboral para las mujeres, por lo que en cada Unidad Operativa se llevó a cabo una.Mientras la Feria se llevaba a cabo con una oferta de 400 vacantes, la directora del SNE, junto con la secretaria del Trabajo, Dorheny Cayetano y el alcalde Nahum Álvarez, inauguraron una Unidad Operativa del SNE.