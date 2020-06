SNTE dará seguimiento a solicitudes de cambio de adscripción de agremiados

La Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) puso en servicio la plataforma digital para solicitar cambios de adscripción, con lo cual se respaldará a los agremiados en el seguimiento del trámite realizado en la plataforma que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) tiene para este fin, aseguró su secretario general, Lázaro Medina Barragán.



Explicó que esta herramienta digital conlleva la intención de cuidar que el trámite iniciado por el docente solicitante del cambio de adscripción se respete y que no se violenten los derechos que como trabajador tiene, asegurando, de esta manera, las recomendaciones por la emergencia sanitaria que se tiene en estos momentos.



El dirigente magisterial dio a conocer que la plataforma fue presentada en días pasados y difundida en sus redes sociales, en la cual los agremiados pueden consultarlo en cualquier momento, además de que cuenta con una opción para ponerse en contacto con sus representantes sindicales mediante correo electrónico o llamada telefónica.



Destacó la importancia de poner en marcha esta plataforma “en este escenario de gran dificultad que ha provocado la pandemia del COVID-19, ya que con el uso de esta herramienta, el o la docente no tendrá que acudir de manera directa a las oficinas de la SEV o de la Sección 32 del SNTE para iniciar su trámite y de manera personalizada lo podrán hacer desde su hogar”, añadió.



El Secretario General de la Sección 32 del SNTE hizo un reconocimiento a su equipo de trabajo y de manera especial a los responsables técnicos de la plataforma por el trabajo que están realizando en medio de esta pandemia mundial.



“Tenemos la plataforma digital que impulsa esta organización magisterial, que servirá en primer lugar para registrar las solicitudes; en segundo lugar, conocer los nuevos procedimientos y en tercer lugar, para que estemos ahí para defender los derechos de los trabajadores”, abundó.



Pidió a los interesados en realizar algún cambio de adscripción que cualquier problema que se les presente en la plataforma, recurrir a sus compañeros de Trabajos y Conflictos del nivel y modalidad educativas a los que pertenecen, a fin de darles la atención y solución debida.



De antemano, dio a conocer por último que algunos docentes no podrán realizar dicho trámite en la plataforma de la SEV, porque de entre los requisitos que deben cumplirse es tener cuando menos dos años de servicio cumplidos pero en la plataforma de la Sección 32 sí podrán hacerlo, de ahí la importancia de solicitarlo para que el sindicato conozca sus inquietudes.