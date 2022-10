SNTE pide no convertir instituciones educativas en arenas políticas

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, exhortó a los actores políticos del país a no convertir a las instituciones educativas en arenas políticas para dirimir preferencias o diferencias partidistas.Aseveró que la política no debe mezclarse con la educación porque “nada bueno resulta de eso”.En el marco de la entrega de basificaciones, a través mediante el Formato Único de Personal a los docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), pidió no permitir la manipulación de estudiantes porque “puede resultar muy peligroso”.Aseveró que los problemas actuales y los desafíos del futuro reclaman un sistema educativo fuerte y unido.“Necesitamos una educación e Instituciones que nunca sean presas de la inacción, ni de los vaivenes políticos del país”.Asimismo, dijo que hasta el momento se han entregado más de 700 mil basificaciones a trabajadores de la educación de toda la República Mexicana, mediante un proceso transparente, equitativo y con perspectiva de género.