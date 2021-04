SNTE prevé avalancha de jubilaciones con regreso a clases presenciales

Con el regreso a clases presenciales, no se descarta la posibilidad de que se presenten solicitudes masivas de maestros que quieran jubilarse, reconoció el secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mario Hernández Sánchez.



Dijo que son más de 29 mil afiliados a la Sección 56 del SNTE, de los cuales, entre 200 y 300 ya están en condiciones de procesar su jubilación, sin embargo, aún siguen en activo.



Sumado a esto, expuso que hace un par de días dos maestros de Cosautlán de Carvajal fueron asaltados y les robaron el material que llevaban para sus alumnos.



Sin embargo, en lo que va del año son 20 los casos que ha reportado la Sección 56 del SNTE, más los que han reportado otras agrupaciones magisteriales.



Expuso que los agremiados han manifestado que en algunas zonas del Estado no hay condiciones de seguridad para llevar el material didáctico a los alumnos, por lo que siguen optando por el teletrabajo.



Por lo que reiteró que con el regreso a las clases presenciales, algunos maestros pudieran solicitar su jubilación.



“Muchos compañeros ya están dando por hecho que están arriesgándose de más y probablemente decidan (con el regreso a clases presenciales) que se haga su trámite de jubilación, si ya reúnen los requisitos para hacerlo”.



Sin embargo, dijo que hasta el momento ningún maestro afiliado a la sección 56 del SNTE ha comunicado que se pretenda jubilar.



“Esperamos que (el regreso a clases presenciales) no sea un motivo para que el maestro se dé de baja y se vaya al retiro por jubilación”.