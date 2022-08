SNTE reclama plazas en Veracruz; dejan a escuelas sin profesores

El secretario de Negociación Laboral de la Sección 32 del SNTE, Ricardo Reyes Cruz, a nombre del secretario general Ernesto López y acompañado con el equipo de trabajo conformado por secretarios de Trabajo y Conflictos de diversos niveles educativos, reclamó la entrega de plazas.Detalló que en el caso de Educación Indígena, son 582 las plazas para docentes que no han sido contratadas por la Secretaría de Educación y sólo alrededor de 190 fueron cubiertas gracias a la intervención del Sindicato.Reyes Cruz afirmó que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros obstaculiza las clases.“USICAMM atiende normas que impiden que haya clases. En el caso de secundarias hay adeudo de 20 mil horas sin clases que desde hace 3 años no han sido cubiertas y van incrementando por bajas”.Explicó que por la falta de profesores, padres de familia llegan a retener docentes dentro de aulas.“En Pajapan está tomada la Secundaria Técnica número 83 con la situación de que autoridades comunitarias y los padres de familia tomaron la instalación con todo y docentes, están retenidos en una tregua hasta que la Secretaría de Educación pague los adeudos. ¿Por que los compañeros tienen la responsabilidad?”, cuestionó el secretario de negociación.Otro plantel que pasa por problemas es la Secundaria General número 1 del Puerto de Veracruz, la cual fue tomada por profesores a causa de la violación de sus derechos, ya que piden la salida de la Directora por que quiere desaparecer todo un turno.Mientras que en Zongolica, el Director General del nivel de Educación Indígena informó a docentes que ya no iban a ser contratados en las plazas, cuando hay evidencia de que ya se hizo la propuesta.Cruz aseguró que como organización sólo quieren defender el derecho de sus trabajadores y han hecho propuestas concretas de solución y no se ha atendido ninguna.“Hoy que estamos arrancando un nuevo ciclo con la tremenda situación que pasamos de pandemia no es posible que no quieran que los niños tengan clases, esto lo tienen que resolver inmediatamente, tan solo en Jamapan hay una generación de secundaria que egresó sin tener ni una clase de español en los 3 años de estudio”, concluyó.