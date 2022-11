El diputado local de MORENA, Magdaleno Rosales Torres, afirmó que la empresa Gas Natural del Noreste ofrece “moches” a agentes municipales de congregaciones en la conurbación de Veracruz para convencerlos que les permitan instalarse en la zona.El legislador refirió que los mismos agentes le señalaron que la empresa no cuenta con permisos federales, estatales y municipales para operar, por ello buscan validar el paso de una línea por “Mata Loma” en Manlio Fabio Altamirano.“Yo tengo datos que anda ofreciendo algunos apoyos, algunas mochadas para que les den un permiso para que puedan hacer unas excavaciones, para que pase por las calles, al querer meter la línea, va a romper concreto, dañar drenaje, luz, va a hacer bastante perjuicio, pero aparte, pone en riesgo a la gente, hay que destacar que esto es también un impacto ambiental” dijo.Agregó que en dichas congregaciones les han dicho que se les permita ya meter los tubos pues existe un proyecto para introducir gas natural desde Veracruz- Boca del Rio, Alvarado y Manlio Fabio Altamirano, algo con lo que no está de acuerdo puesto que puede significar un riesgo.“Me han contactado los agentes municipales de Mata Loma, en Manlio Fabio Altamirano, me abordaron para preguntarme de una empresa que se llama Gas Natural del Noreste, me dijeron que los están buscando para que les validen el paso, obviamente me preguntaron, les dije que tuvieran cuidado porque la empresa al no tener acercamiento a los ayuntamientos, ni Protección Civil del Estado, que tengan cuidado por el riesgo de una línea de gas junto a las viviendas, es un riesgo latente”, señaló el legislador.