Sobrepoblación de penales de Veracruz, porque no hay impunidad: Gobernador

Una de las razones de la sobrepoblación en los penales de Veracruz, es que se ha encarcelado a quienes lo merecen y no hay impunidad como en otras administraciones, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al referir que tan sólo este año la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la detención de 500 responsables por diversos delitos.Durante conferencia de prensa, el mandatario estatal expuso que ahora, en su administración, quienes tienen como pena ir a la cárcel, lo harán.“No andamos negociando la justicia”, aseveró.Y es que, en la conferencia matutina del Presidente de la República el pasado viernes, el titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), Rafael Ojeda Durán, expresó que, de 17 penales en la entidad, 7 tienen sobrepoblación.“Hay sobrepoblación en los penales, sí, porque hemos metido a la cárcel, como no lo tenían pensado nuestros antecesores”, aseguró el Gobernador al agregar que en Veracruz se actúa en el marco de la Ley.“500 detenidos este año, presuntos responsables de diversos delitos; con actos de justicia, ni revanchas políticas ni excesos. Cuidando derechos, actuando con justicia para la víctima y han ido a prisión”, recalcó.De igual modo, el titular del Ejecutivo estatal aceptó que hay problemas con algunos Centros de Readaptación Social, pero ya se está en acuerdos con la Federación para de inmediato llevar a cabo traslados.Al respecto, agregó que ya se han realizado más de 210 traslados, esto, a pesar de que hay quienes promueven amparos.Y es que el penal de Pacho Viejo es donde hay más sobrepoblación, mientras que en Villa Aldama no se llega ni al 50 por ciento de ocupación, por lo que se continuará con esta estrategia de traslados a los penales donde aún hay espacios, además de que se está en análisis de la Federación, la propuesta para que el Gobierno estatal pueda administrar la mitad del penal de Villa Aldama.