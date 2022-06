Sociedad enfrenta una marcada situación de orfandad: Iglesia de Tuxpan

La sociedad enfrenta una marcada situación de orfandad, advirtió el padre Florentino Lucas Valdez, encargado de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, sede religiosa de la Diócesis de Tuxpan.En el marco de la conmemoración del Día del Padre, apuntó que existe mucha orfandad, ya que “los niños a menudo parecen no tener padre porque algunos renunciaron a la progenitura cuando se dieron cuenta de que iban a ser padres, otros por abandono, lejanía permanente o muerte temprana”.Y aunque se necesita la figura del padre, atajó, un sector de la comunidad “rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío, a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo”.“Hoy domingo 19 de junio es Día del Padre en nuestro país. Acerquémonos a San José, un padre amado por todos nosotros, porque su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio, un don total de sí mismo. Para Jesús, san José es la sombra del Padre celestial en la tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos”, mencionó al citar la carta apostólica Patris Corde, del Papa Francisco.Lucas Valdez abundó que esto significa que “nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace sólo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente.“Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él, por lo tanto, ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre”, enfatizó.Asimismo, alertó que el amor paterno “que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, sofoca, hace infeliz. José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Supo cómo descentrarse, para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. La felicidad de José está en el don de sí mismo”.El padre Lucas agregó que así se descubre que “la paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Espacios de realización”.“Todo niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito que sólo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad sólo cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida. Solo así, la paternidad recordará una paternidad superior y será sombra del único Padre celestial. Feliz día papá”, concluyó.