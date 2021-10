Sociedad intenta reforestar Pico de Orizaba y Gobierno no apoya con vigilancia

Mientras que en la sociedad y organizaciones civiles hay preocupación y esfuerzos por el cuidado del entorno, en la autoridad federal no se ve el mismo interés, consideró el presidente del Consejo Intermunicipal Ambientalista (CIMA), Graciano Illescas Téllez.Mencionó que ejemplo de ello es el Parque Nacional Pico de Orizaba, en donde población y distintas ONG han hecho acciones serias de reforestación y recuperación del lugar, lo que complementa el trabajo por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).Sin embargo, resaltó, en esa zona no hay presencia de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina o de policías, con lo que los esfuerzos de dos y tres años los acaban los talamontes en poco tiempo.Indicó que el Gobierno federal es el que tiene el poder, la facultad y el presupuesto para emprender la conservación y el cuidado de estos lugares.Señaló que si no hay recursos, al menos se debe convocar y coordinar a las ONG y sociedad civil, y también el Gobierno estatal y los municipales deben participar en ello.El presidente de CIMA indicó que el Parque Nacional Pico de Orizaba se debe rescatar no sólo porque es hermoso, sino porque lo representa.