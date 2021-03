Solicita a SEV ampliar periodo de registro para carrera magisterial

Mario Hernández Sánchez, secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló inconsistencias y un funcionamiento errático de la Plataforma Digital de registro de docentes para la promoción horizontal 2021 (carrera magisterial).



Dijo que su diseño no previó adecuadamente la corrección y/o actualización de la información y aunque reconoció que la plataforma es nacional, los datos con la que se precarga son proporcionados por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).



Por ello, pidió a Zenyazen Roberto Escobar García, titular de la SEV, corregir las inconsistencias y que se amplíe el periodo de registro, toda vez que los docentes aspirantes a la promoción no encuentran respuesta expedita y satisfactoria en las áreas responsables de la dependencia.



Aseveró que la plataforma no permite la actualización de las direcciones de los correos electrónicos, las constancias de antigüedad presentan errores y no se pueden descargar las constancias de servicio.



Además, solicita datos redundantes como nombre del docente, la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la categoría presupuestal.



Toda vez que los datos oficiales están registrados en el archivo de nómina, lo que probablemente propicie que las actualizaciones solicitadas no se reflejen en la plataforma.