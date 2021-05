Solicitan a ayuntamiento de Banderilla salida de emergencia para fraccionamiento

Al Calor Político:



Habitantes del fraccionamiento El Capulín, del municipio de Banderilla, solicitamos su apoyo ya que presentamos una problemática con la administración actual del Ayuntamiento.



Nosotros desde hace más de un año hemos pedido que se nos apoye para la apertura de la entrada y salida de emergencia que tenemos en dicho fraccionamiento, evitando así futuras tragedias. Resaltando que en las inundaciones pasadas sufrimos de varias pérdidas y destrozos dentro del mismo.



El Alcalde actual al inicio de su campaña acudió con nosotros prometiendo apoyarnos, se nos hace injusto que sólo nos haya tomado el pelo, y pese a que no cumplió, aun después de enviarle oficios de seguimiento a nuestras peticiones, ahora vecinos de la colonia ubicada fuera del fraccionamiento, con toda alevosía y ventaja nos clausuren este acceso construyendo una capilla. Pese a que el Ayuntamiento no les dio autorización, siguen realizando la construcción dando a entender que en Banderilla no se acatan las leyes ni a la autoridad.



El día de hoy nos recibieron y no nos dieron respuesta, sólo nos dijeron que ya estaba en trámite y que el lunes nos diéramos otra vuelta para ver el avance. Ese el descontento de nosotros, por la falta de prioridad a un oficio de más de un año que hasta apenas hoy por la presión pretenden retomar.



Muchas gracias.



Atentamente,



Vecinos del fraccionamiento El Capulín.