Solicitan al Gobernador reparación de puente en Coatepec afectado por deslave

Jhony Mario Palafox Ronzón, agente municipal de La Loma, exhortó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez reparar el puente “Del Diablo”, ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Coatepec-Trancas, pues señaló que tuvo un deslave tras fuertes lluvias y lleva dos meses sin ser reparado.“Ahorita traigo un oficio dirigido al Gobernador, aquí están las fotos del puente. De hecho ya tenemos el dictamen de Protección Civil Estatal y pues cómo estaban de vacaciones apenas me los dieron desde hace dos meses y medio”, comentó Palafox Ronzón.Afirmó que recientemente acudieron a Protección Civil para que acordonaran el área afectada nuevamente, porque ya no había acordonamiento; sin embargo, reconoció que no siente que sea el suficiente.Sobre la intervención de otras autoridades, el agente municipal dio a conocer que el Alcalde de Coatepec se presentó pero no hay acciones para atender la falla, razón por la que busca ser atendido por el Gobernador.“Es la vía de comunicación de muchos lugares. El problema es que ahí es el paso de tráileres. Ahorita que está en nuestras manos es mejor meter los oficios para que le den mantenimiento porque ya van a acudir cuando ya pase algo. Entonces por eso se le hace el llamado al Gobernador para que nos atienda este problema”, concluyó.