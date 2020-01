Solicitan ayuda para niño que requiere trasplante de médula ósea

Familiares del pequeño Kevin Sánchez Gutiérrez pidieron a la población ayuda para juntar dinero y así poder los análisis de compatibilidad para un trasplante de médula ósea, debido a que el exámen no lo cubre el Seguro Popular.



Al respecto, Mariana Sánchez Gutiérrez, quien es mamá del pequeño de 6 años quien padece leucemia, indicó que necesitan 20 mil pesos para pagar este estudio, que además sólo se realiza en la Ciudad de México.



“Mi problema ahorita es falta de dinero, económico, ya que le tengo que hacer un estudio de compatibilidad para ver si yo soy apta para donarle la médula ósea, desgraciadamente por el tiempo que llevo ya que casi son dos años de estar con él, me he quedado sin dinero, me quedé sin trabajo”, comentó.



Explicó que ya ha realizado los viajes necesarios para hacer el trámite y poder tener la operación gratuita en un nosocomio de la capital del país y detalló que aunque este procedimiento si lo cubre el seguro popular, el exámen de compatibilidad debe pagarlo.



Además de estos gastos, mencionó que también tiene que pagar las medicinas para quimioterapia ante la escasez de estos insumos en la Torre Pediátrica.



“Me fui a México con la esperanza de que me dieran una solución, me la dieron, el transplante es la única solución porque mi hijo ya ha tenido varias recaídas, lo he tenido muy grave, todos los medicamentos y algunos estudios han corrido por mi cuenta y pues he gastado muchísimo, yo lo sigo haciendo no hay problema, el detalles es que ahorita este estudio que me sale casi en 20 mil pesos no lo puedo pagar, ya no tengo nada, ya vendí, empeñé y saqué todos los préstamos posibles”, agregó.



La entrevistada señaló que aunque cuenta con la póliza del Instituto de Salud para el Bienestar, en el Hospital de Ciudad de México le piden pagar el estudio para poder llevar a cabo esta operación.



Quienes deseen apoyarla pueden comunicarse al 229 241 4559 o entregar apoyos económicos al número de tarjeta 4152 3136 1033 1287.



La mujer mencionó que también buscará botear para juntar el dinero necesario.