Solicitud del INE para aplazar consulta de revocación de mandato es ilegal: Diputada

La solicitud del Instituto Nacional Electoral de aplazar la “Consulta de revocación de mandato” es ilegal y por ello, sí procede el juicio político contra los consejeros del INE, afirmó la diputada federal de MORENA, Rosa María Hernández Espejo.Tras los señalamientos del presidente del INE, de posponer debido a que no se cuenta con recursos, la legisladora resaltó que los consejeros electorales no tienen facultad para cambiar de fecha la consulta programada en abril.“Es ilegal porque ellos se adjudican un trabajo que es responsabilidad y que es del legislativo y no de ellos pero bueno, esperemos que el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia, les vuelva a enderezar la plana como ya lo hizo una vez. Apoyamos la medida, el procedimiento es como lo marca la nueva ley de juicio político, que una vez que resuelva la Suprema de Justicia, pase a la Cámara de Diputados y se erija la comisión para Juicio Político y empieza a hacer el trámite”, dijo.Hernández Espejo aseveró que el argumento de que no hay recursos para realizar la consulta de revocación de mandato es mentira, porque simplemente no quieren llevarla a cabo.“Tan hay dinero, que tienen sueldazos, son estratosféricos, ganan más que el Presidente, el Consejo Presidente, no es la justificación, sabemos hacer con poquito, cuando se saben hacer las cosas, se llama al voluntariado, ellos podrían hacer muchas cosas, no quieren, por qué, porque ya tomaron partido, se les olvida que tienen que ser neutrales. El INE resultó ser el verdadero peligro para México porque quiere matar la democracia, nos quiere matar la esperanza”.Finalmente, explicó que el juicio político sería sólo contra los Consejeros Electorales que están a favor de aplazar la consulta.