Sólo 5 organizaciones cumplieron con asamblea para ser partido político

De 20 asambleas programadas en el distrito 18 por parte de organizaciones que buscan convertirse en partido político, sólo cinco se han llevado a cabo con éxito, indicó Arlette Salazar Alvarado, vocal ejecutiva de la Junta Distrital 18 del INE.



Mencionó que se trata de las asambleas de las organizaciones Grupo Social Promotor por México, Responsabilidad y Libertad Democrática, Nosotros, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, las que se han llevado a cabo en el distrito.



Añadió que a nivel nacional, hay tres organizaciones que ya cumplieron con todos los requisitos, por lo que es prácticamente un hecho que se convertirán en partidos políticos, éstas son: Redes Sociales Progresistas, Grupo Social Promotor por México y Encuentro Solidario.



Igualmente, agregó, el grupo Libertad y Responsabilidad Democrática ya cumplió con su mínimo de asamblea, ya que llevaron a cabo 200 pero les faltan afiliados para alcanzar su registro.



Salazar Alvarado recordó que para que las organizaciones puedan convertirse en partido deben cubrir varios requisitos, por ejemplo cumplir con asambleas distritales o locales, en el caso de las primeras deben ser al menos 200 con 300 al menos afiliados, además de cumplir con el porcentaje mínimo sobre el padrón electoral.



Para las locales, añadió, se tiene previsto que realicen 32 asambleas o un mínimo de 20 y contar con 3 mil afiliados



Indicó que en cada asamblea, el INE acude para verificar que se haya cumplido con los requisitos legales, además de que se pregunta a las personas que acuden si lo hacen por su propia voluntad, pues no deben recibir dádivas.



En cada asamblea, añadió, “se certifica el quórum, la aprobación de los documentos básicos y los delegados que los van a representar”.



Si acaso no logran reunir su quórum, abundó, no hay problema, pues se puede reprogramar las veces que sea necesario aunque el plazo límite es el 20 de febrero.