Sólo 6 nuevos contagios de COVID-19 y una muerte registró Veracruz en últimas 24 horas

Luego de practicar 270 mil 936 estudios, la Secretaría de Salud (SS) ha confirmado 123 mil 593 (+6 nuevos) casos de COVID-19 en Veracruz, de los cuales 153 se consideran activos y 151 sospechosos actuales.Desde el inicio de la emergencia suman 108 mil 696 pacientes recuperados y 151 permanecen en vigilancia. Lamentablemente, hay 14 mil 746 fallecimientos (+ 1 nuevo).En cifras acumuladas, la dependencia contabiliza 134 mil 369 resultados negativos y 12 mil 974 sospechosos.Si eres mayor de 18 años y no has completado el esquema anticoronavirus o estás embarazada y rebasas la novena semana de gestación puedes acudir a los módulos junto con los grupos de edad programados en los siguientes días.- Segundas dosis para el sector de 18 años y más30 de noviembre• Cosamaloapan.• Misantla.• Poza Rica.Del 30 de noviembre al 02 de diciembre• Fortín.• Medellín.- Sector de 15 a 17 años de edad30 de noviembre• Coatzacoalcos.• Orizaba.• San Andrés Tuxtla.• Tuxpan.30 de noviembre y 01 de diciembre• Camerino Z. Mendoza.• Cosamaloapan.• Misantla.• Pánuco.• Xalapa.Del 30 de noviembre al 02 de diciembre• Fortín.• Medellín.Los buenos hábitos de higiene adoptados durante la contingencia actual no sólo han contribuido a prevenir el COVID-19, sino que también inciden en la disminución de otros padecimientos, como los gastrointestinales y la influenza.Por lo anterior, el titular de la SS, Roberto Ramos Alor, nuevamente llamó a no descuidar los protocolos sanitarios; al contrario, dijo, es importante acompañarlos con una alimentación saludable y actividad física, lo cual es un beneficio adicional para nuestra salud.Conoce a detalle el Plan de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico vigente ingresando a http://coronavirus.veracruz.gob.mx. En caso de síntomas llama al 800 012 3456 y acude al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!