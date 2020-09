Sólo 9 municipios de Veracruz siguen sin casos de COVID; son zonas de pobreza

A 175 días del primer contagio de COVID-19 en Veracruz, sólo siete municipios de la entidad continúan sin un solo caso confirmado. Además, otras dos demarcaciones más reportan cero positivos pero un sospechoso cada uno.



El 17 de marzo de 2020 la Secretaría de Salud confirmó los primeros dos pacientes positivos en Veracruz y desde esa fecha la pandemia ya ha alcanzado, hasta este 8 de septiembre, a 203 municipios de la entidad.



Inicialmente el COVID-19 afectó los núcleos urbanos con mayor concentración de personas, y en el transcurso de los siguientes cinco meses se propagó a municipios rurales o bien con alta población indígena o en extrema vulnerabilidad.



El 10 de julio, 33 demarcaciones de Veracruz reportaban cero casos positivos de COVID-19. 60 días después, dicha cifra disminuyó a solo nueve: Tantima, Tenochtitlán, Las Minas, Tlacotepec de Mejía, Los Reyes, Xoxocotla, Zontecomatlán, Ixhuacán de los Reyes y Tehuipango.



Tantima



Ubicado en la zona norte de la entidad y en el margen poniente de la laguna de Tamiahua, Tantima experimenta un alto índice de marginación, con un grado de 0.378 de acuerdo con el Informe Especial "Pobreza y Rezago Social 2018" del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).



De acuerdo con el ORFIS, 64.2 por ciento de los tantimenses viven en pobreza y de este porcentaje, 50.43% padece pobreza moderada, y 13.78 por ciento en pobreza extrema.



El Ayuntamiento es presidido por Rosalia Alvarez Muñoz (PAN), y para el actual ejercicio 2020, recibió un presupuesto de 53 millones 732 mil 168 pesos.



Por cuestiones de los semáforos de riesgo epidémico, el Ayuntamiento prohibió las fiestas en lugares públicos, reuniones, ríos, parques, campos deportivos, y toda actividad donde implique concentración de personas.



No obstante, en Facebook, el Ayuntamiento presumió la actividad de la Presidenta Municipal en arranques de obra y convivios, sin acatar las medidas de sana distancia.



En 2018, Tantima sólo invirtió 7.24 por ciento de las participaciones federales en obras de salud.



Tenochitlán



Situado en la sierra central, y en límite con el municipio de Misantla (con 85 contagios y 12 decesos), Tenochtitlán registra un índice de rezago social de 0.238; es decir, “medio”; aunque un 83.95 por ciento de la población padece pobreza, y un 10.64 por ciento carece de acceso a servicios de salud y un 89.82 por ciento carece de seguridad social.



A comparación del ejemplo anterior, el municipio sólo recibirá 31 millones 677 mil 918 pesos: 16.1 millones de Ramo 28 y 15.5 millones de participaciones federales.



El ayuntamiento lo encabeza Primitiva Sánchez Gabriel, postulada por Acción Nacional; e igual, continuó con los eventos de entrega de obras e incluso, el 10 de julio, encabezó la conmemoración de la fundación del municipio libre.



En 2018, el ayuntamiento no destinó porcentaje de las participaciones federales de 2018 en obras de salud; a pesar del elevado rezago en materia de seguridad social.



Tlacotepec de Mejía



Ubicado en la región de Córdoba, una de las más afectadas por la pandemia, Talcotepec reporta un Índice de Rezago Social de 0.131 (medio), donde un 72.22 por ciento de la población experimenta pobreza y de esta cifra, un 57.82 por ciento vive pobreza moderada.



Además en el municipio un 22.73 por ciento no cuenta con acceso a los servicios de salud y 86 por ciento carece de seguridad social.



El Ayuntamiento es encabezado por Ansberto Marino Espinoza Murillo, de Nueva Alianza, y en 2020, sólo ejercerá un presupuesto de 25 millones de pesos.



Aunque el municipio restringió el comercio y la concentración de personas, el Sistema DIF Municipal continuó con la entrega de apoyos “para la foto” y sin acatar las medidas de sana distancia, como lo publica en su perfil de Facebook.



Las Minas



De los pocos municipios “sin COVID”, Las Minas es de los de mayor grado de marginación con un índice de rezago social de 1.07 (alto), y donde el 86.07 por ciento de las familias padece un grado de pobreza.



En esta demarcación, situada en la zona montañosa central, el 6.7 por ciento de las personas carecen de servicios de salud y 88.4 por ciento no goza de seguridad seocial.



En 2020, la administración del alcalde Melquiades Alarcón Caro, postulado por el Revolucionario Institucional, solo ejercerá 25 millones 770 mil 071 pesos: 14.4 millones de pesos de Ramo 028 y 11.2 millones por concepto de participaciones federales.



Los Reyes



Con un 90.50 por ciento de la población en pobreza, y de esta un 47.62 por ciento en pobreza extrema; Los Reyes experimenta un alto índice de rezago social de 2.150, es decir el más alto de los municipios sin covid.



El municipio además reporta un 13.6 por ciento de la población sin servicios de salud y 85 por ciento, sin seguridad social.



Al término de 2020, el ayuntamiento encabezado por Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtle (PRI) ejercerá un presupuesto de 39 millones 164 mil 065 pesos; de estos, 22.6 millones provienen de recursos federales y 16.5 millones del ramo 28.



El municipio igual continuó con la entrega de apoyos a beneficiarios, y en este caso, implementó filtros sanitarios durante mayo y junio en la carretera proveniente de Tequila.



Xoxocotla



Ubicado igual en las altas montañas, Xoxocotla registra un índice de rezago social es de 1.971, es decir, muy alto; y en donde un 90.65 por ciento de las familias experimentan un grado de pobreza.



De esta cantidad, 46.53 por ciento vive en pobreza moderada y el 44.12 pobreza extrema.



Además un 4 por ciento de las familias carece de acceso a los servicios de salud y un 90.8 por ciento carece de Seguridad Social.



Al término de 2020, el Ayuntamiento encabezado por Magdaleno Juárez Pérez (MORENA) ejercerá 35.9 millones de pesos de presupuesto; 20.7 millones aportados por las participaciones federales.



Contra la pandemia, el municipio suspendió la feria de San Isidro Labrador en mayo de 2020, sin embargo, no reporta la aplicación de medidas adicionales contra el SARS-COV2.



Zontecomatlán de López y Fuentes



En la franja limítrofe de Veracruz con la sierra norte de Hidalgo, Zontecomatlán de López y Fuentes reporta un sospechoso de COVID-19, pero mantiene en cero los confirmados.



En abril pasado, el ayuntamiento encabezado por Marcelino Susano González (Acción Nacional) aplicó filtros sanitarios en la carretera a Ilamatlán, en las en las comunidades Pochoco y Los Naranjos; e impuso a los recién llegados al municipio aislamiento obligatorio 14 días en sus domicilios.



Al término de 2020, el municipio ejercerá 71 millones 636 mil 723 pesos; en donde la población experimenta un Índice de Rezago Social de 2.422, esto es, muy alto.



Además un 86.28 por ciento de las familias viven en condiciones de pobreza. Un 8 por ciento carece de acceso a los servicios de salud, y un 87 por ciento carece de seguridad social.



Ixhuacán de los Reyes



Un caso sospechoso, con cero confirmados, reporta Ixhuacán de los Reyes, en el límite de Veracruz con Puebla y en donde el 81.31 por ciento de la población vive en situación de pobreza; y donde un 6.97 por ciento de las personas carece de servicios de salud y 91.27 por ciento carece de seguridad social.



Además registra un Índice de Rezago Social de 0.617, es decir alto, de acuerdo con el Informe Especial "Pobreza y Rezago Social 2018" del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).



Al término de 2020, la administración municipal del alcalde José Luis Vargas González (PRI) habrá ejercido 44 millones 133 mil 655 pesos; aunque en su primer año de gobierno no invirtió recursos federales en obras de salud.



Tehuipango



El municipio, ubicado en el extremo de la Sierra de Zongolica y en los límites con Puebla, experimenta graves estadísticas de marginación y rezago educativo.



De acuerdo con datos del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, Tehuipango es segundo en analfabetismo, en donde el 46.3 por ciento de su población de más de 26 mil habitantes no sabe leer ni escribir.



Además el Consejo Nacional de Población refiere que Tehuipango reporta un porcentaje de 0.66 por ciento de población joven, es decir, muy bajo a comparación del tamaño de la población adulta.



La demarcación cuenta con una población de 26 mil 322 personas y 5 mil 254 viviendas, de las cuales, 69.8 por ciento padecen pobreza extrema. Además reporta un grado de rezago social de 3.719 (muy alto).



Al finalizar el 2020, el ayuntamiento de Tehuipango, encabezado por Rufino Contreras Medrano (PRI), ejercerá el mayor presupuesto de la lista de los municipios son COVID-19, con 127 millones 207 mil 613 pesos; de estos, 104.7 millones provienen de las participaciones federales.