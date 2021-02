Sólo con la coalición PRI-PAN-PRD se puede ganar Xalapa: David Velasco

El exalcalde de Xalapa, David Velasco Chedraui, quien no ha logrado definir por cuál partido asumiría la candidatura para volver a ocupar la alcaldía, asistió este miércoles a una reunión de precandidatos priistas y en entrevista con reporteros señaló que para ganar la elección del próximo mes de junio en la Capital del Estado, sería necesaria la colación entre PRI-PAN-PRD.



"Todavía faltan los tiempos. Yo digo que sería muy benéfico para Xalapa una coalición, ya es momento de ponernos de acuerdo todos, entre partidos".



El empresario no descartó la posibilidad de ir por la alianza y no especificó realmente al frente de qué instituto política podría competir en las próximas elecciones, en caso de que no se concretara la alianza.



"Quiero esperarme a los tiempos porque quiero ser respetuoso. El OPLE ya viene muy estricto, mientras esto se da o no se da, seguiré con mi trabajo", dijo sobre las actividades que ha venido realizando en los últimos meses para colocarse en el ánimo de los votantes.



Detalló que hasta el momento sigue formando parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y continúa con el apoyo hacia los precandidatos del mismo partido.



"Sigo siendo priista, nunca me he ido. Creo que en su momento si se dan las coaliciones y salgo yo, pues habrá que hacer un buen papel por Xalapa", concluyó.