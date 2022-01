Sólo me someto a evaluación de los veracruzanos: Eric Cisneros

Me someto a la evaluación de los veracruzanos y no de Senadores que ni siquiera son de Veracruz y no trabajan para ellos, expresó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, luego que Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente de Ricardo Monreal en el Senado de la República, visitara la Capital del Estado para pedir en rueda de prensa su destitución del cargo, con el argumento de que es “gente siniestra”.“Lo primero que tengo que decir es que yo trabajo para los veracruzanos, no trabajo para los que no son veracruzanos, eso es lo fundamental. Y en el trabajo con los veracruzanos, aquí está, yo no veo por aquí a ningún Senador, ni a ningún suplente. Yo lo que veo aquí son a más de mil compañeros de Xalapa, Coatepec y de aquí de la región trabajando en mejorar las condiciones de los veracruzanos”, manifestó durante entrevista en jornada de limpieza realizada desde las 6 de la mañana de este sábado, en el bulevar Xalapa-Banderilla.Y es que, de nueva cuenta y como en otras ocasiones, se han generado ataques al encargado de la gobernabilidad al grado de realizar un montaje en video para acusarlo de dirigir actos ilegales, dijo.Esto ha generado que se pida su destitución del cargo y fue el suplente de Ricardo Monreal en el Senado quien acusó de acciones ilegales a Cisneros Burgos.En ese sentido, el Secretario de Gobierno reiteró su respeto a las declaraciones, sin embargo, dejó en claro que él como servidor público se somete a la evaluación de los veracruzanos y no de ciudadanos de otros puntos del país.“Entonces, venir a sentarse en un café y hablar una serie de situaciones, yo respeto lo que cada persona diga. Puedo no compartir sus dichos pero yo lo que comparto son los hechos. Como yo veracruzano que soy desde que estoy trabajando en la Secretaría de Gobierno, soy un servidor público que lo mismo trabaja en la calle, en la oficina, en los municipios”.De igual modo, reiteró que se somete a la evaluación de sus paisanos veracruzanos, de sus compañeros afrodescendientes, de la población veracruzana, “no de lo que vengan a decir de otras regiones de México, que ni conocen a los veracruzanos”, dejó en claro.Para finalizar, Eric Cisneros, quien ha recibido el respaldo total del Gobernador ante esta situación, se dijo respetuoso y descartó algún tipo de ataque a quienes lo critican y acusan, ya que afirmó él trabaja para los ciudadanos de Veracruz y ninguno de los Senadores que lo señalan hace lo mismo.