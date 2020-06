Sólo opositores incitarían a ciudadanos a acercarse a AMLO en visita: Delegado

El delegado federal de los programas sociales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que en la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al Estado, podrían ser adversarios los que pidan a la gente que se acerquen a él sabiendo que no será posible hacer contacto.



"Saben que el amor es a distancia. Solamente nuestros adversarios que nos quieran hacer quedar mal y no quieran a la gente, van a decirles que traten de acercarse, porque saben todos que no va a poder hacer contacto el presidente como quisiera y como acostumbra con los ciudadanos".



Respecto a la Caravana Móvil México en contra del mandatario federal, Ladrón de Guevara, comentó que es bueno que la ciudadanía se exprese, y que el pueblo decida.



"Nosotros promovimos la revocación de mandato y de hecho la promovimos para el 21. Aquí, viva la libertad y hay canales que inclusive propusimos. Todavía están a tiempo de que se aceleren esas consultas y que el pueblo decida la renovación".



Enfatizó que las organizaciones están en todo su derecho a manifestarse, pero que el ambiente que muestra la Cuarta Transformación es bueno, por lo que no esperan protestas.



Mencionó que en gobierno estatal y municipal se están coordinado para la visita del presidente, sin que hasta ahora se tenga previsto el cierre de la vialidad de la zona centro.



"Lo está coordinado el gobierno del estado con el alcalde y no se prevén cierres".



Para finalizar, informó que las autoridades federales instalarán la mesa de Construcción por la Paz, en donde se realizará la mañanera y acudirán también al municipio de Perote para revisar el programa Sembrando Vida.